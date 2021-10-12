MLB／偷瑞佐的球棒開轟 彼德森代打三分砲助勇士聽牌
勇士隊今天在5局下由彼德森（Joc Pederson）代打敲出三分砲，一棒定調勝負，以3：0擊敗釀酒人隊，在國聯分區系列賽取得2勝1敗「聽牌」，賽後必須感恩瑞佐（Anthony Rizzo）、讚嘆瑞佐。
過去前兩戰打成1勝1敗的5戰3勝系列賽，拿下第3戰勝利的球隊，握有72.2％的晉級機率，此役由勇士取得勝利密碼。
出身於道奇、去年在道奇奪冠的彼德森，今年初與小熊隊簽下一年700萬美元合約，季中就在小熊大甩賣之下被交易到勇士，現在來看大大助了勇士一臂之力。
彼德森第5局代打先發投手安德森（Ian Anderson）棒次，敲出三分砲，他在這個打席所拿的球棒，明顯可見印有「Anthony Rizzo」，他也在賽後訪問中還原真相。
彼德森笑說：「剛剛瑞佐也傳了簡訊給我，當我們都還在芝加哥時，我從他那裡偷了支球棒，我用這支打了滿多支安打。」他在今年季後賽累積3打數敲出3安打、有2轟，表現超神。
安德森先發5局被敲3安打、無失分，送出6次三振，拿下此役勝投，賽後也大讚彼德森的英雄表現，「有些人就是為此而生，我會說，彼德森就是典型人物。」
MLB季後賽對戰表
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