快訊

新加坡「機器戰警Xavier」的未來警世預言？

快把握！千元國旅券10時30分開始抽籤 中籤率21%

MLB／偷瑞佐的球棒開轟 彼德森代打三分砲助勇士聽牌

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
Joc Pederson。 路透社
Joc Pederson。 路透社

勇士隊今天在5局下由彼德森（Joc Pederson）代打敲出三分砲，一棒定調勝負，以3：0擊敗釀酒人隊，在國聯分區系列賽取得2勝1敗「聽牌」，賽後必須感恩瑞佐（Anthony Rizzo）、讚嘆瑞佐。

過去前兩戰打成1勝1敗的5戰3勝系列賽，拿下第3戰勝利的球隊，握有72.2％的晉級機率，此役由勇士取得勝利密碼。

出身於道奇、去年在道奇奪冠的彼德森，今年初與小熊隊簽下一年700萬美元合約，季中就在小熊大甩賣之下被交易到勇士，現在來看大大助了勇士一臂之力。

彼德森第5局代打先發投手安德森（Ian Anderson）棒次，敲出三分砲，他在這個打席所拿的球棒，明顯可見印有「Anthony Rizzo」，他也在賽後訪問中還原真相。

彼德森笑說：「剛剛瑞佐也傳了簡訊給我，當我們都還在芝加哥時，我從他那裡偷了支球棒，我用這支打了滿多支安打。」他在今年季後賽累積3打數敲出3安打、有2轟，表現超神。

安德森先發5局被敲3安打、無失分，送出6次三振，拿下此役勝投，賽後也大讚彼德森的英雄表現，「有些人就是為此而生，我會說，彼德森就是典型人物。」

勇士

延伸閱讀

MLB／生涯季後賽前5戰13安史上首見 安德森被K掉怒噴髒字

MLB／柯爾、史丹頓聯手破紅襪 洋基續坐美聯外卡第二

MLB／薛則季後有望回歸國民？總管不排除可能性

MLB／洋基氣勢如虹 橫掃紅襪獨居美聯外卡首位

相關新聞

MLB／偷瑞佐的球棒開轟 彼德森代打三分砲助勇士聽牌

勇士隊今天在5局下由彼德森（Joc Pederson）代打敲出三分砲，一棒定調勝負，以3：0擊敗釀酒人隊，在國聯分區系列...

MLB／拿了100勝又如何 光芒連兩天「被」再見遭紅襪淘汰

例行賽豪奪100勝，光芒隊卻在季後賽早早打包，此役從0：5追到5：5，仍在9局下被紅襪赫南德茲（Kiké Hernánd...

MLB／紅襪13局再見轟聽牌

紅襪、光芒隊激鬥十三局，跳出來當英雄的人是此役未先發的捕手瓦茲奎茲，瞄準第一球掃出再見兩分砲，幫助紅襪以六比四拿下第二勝...

MLB／轉白襪後表現不佳 金布洛爾竟遭自家球迷噓聲伺候

白襪與太空人今天的美聯分區系列賽G3來到白襪主場，據美國媒體《FANSIDED》報導，部分白襪隊球迷竟然在賽前以「噓聲」伺候後援投手金布洛爾（Craig Kimbrel）。

MLB／「太鼓達人」再起？ 白襪投手暗示太空人偷暗號

太空人在2017年世界大賽期間因「偷暗號」醜聞遭大聯盟懲處，球迷也以「太鼓達人」戲稱此事件。而據《美聯社》報導，白襪隊後援投手塔佩拉（Ryan Tepera）在今天贏球後，暗指太空人可能在系列賽主場G1、G2中都有偷暗號。

MLB／白襪妨礙守備竟判失誤？太空人教頭貝克火大

白襪今在主場以12：6擊敗太空人，在美聯分區系列賽扳回一城，不過比賽過程中也出現爭議判決，太空人隊一壘手在將球回傳至本壘時砸到跑者導致失分，不過裁判經開會討論後仍認定一壘手失誤，令太空人隊教頭貝克（Dusty Baker）相當不滿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。