MLB／轉白襪後表現不佳 金布洛爾竟遭自家球迷噓聲伺候

白襪與太空人今天的美聯分區系列賽G3來到白襪主場,據美國媒體《FANSIDED》報導,部分白襪隊球迷竟然在賽前以「噓聲」伺候後援投手金布洛爾(Craig Kimbrel)。

白襪在季中以馬德里哥(Nick Madrigal)和豪亞(Codi Heuer)從小熊換來金布洛爾,對部分白襪球迷而言,已是筆不划算的交易,因為金布洛爾今年已33歲,而馬德里哥才24歲,是白襪未來的新星,再加上金布洛爾來到白襪後出賽24場,防禦率高達5.09,這或許是他遭到白襪隊球迷噓聲伺候的原因之一。

不過,金布洛爾曾是四屆國聯救援王,生涯救援數372是大聯盟有史以來第九傑,等於未來名人堂強力候選人之一,但在白襪卻受到噓聲待遇。

該篇報導的作者布勒(John Buhler)認為,球迷的支持對球員來說相當重要,當金布洛爾這位明星球員感受不到「球迷愛」時,球隊要贏球是難上加難。

With respect to Kimbrel's struggles on the White Sox, he's not the guy the fans should be booing. https://t.co/YsG9VOF2kl