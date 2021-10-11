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MLB／轉白襪後表現不佳 金布洛爾竟遭自家球迷噓聲伺候

聯合新聞網 / 綜合報導
金布洛爾轉隊至白襪後表現不佳，遭主場球迷噓聲伺候。 美聯社
金布洛爾轉隊至白襪後表現不佳，遭主場球迷噓聲伺候。 美聯社

白襪與太空人今天的美聯分區系列賽G3來到白襪主場，據美國媒體《FANSIDED》報導，部分白襪隊球迷竟然在賽前以「噓聲」伺候後援投手金布洛爾（Craig Kimbrel）。

白襪在季中以馬德里哥（Nick Madrigal）和豪亞（Codi Heuer）從小熊換來金布洛爾，對部分白襪球迷而言，已是筆不划算的交易，因為金布洛爾今年已33歲，而馬德里哥才24歲，是白襪未來的新星，再加上金布洛爾來到白襪後出賽24場，防禦率高達5.09，這或許是他遭到白襪隊球迷噓聲伺候的原因之一。

不過，金布洛爾曾是四屆國聯救援王，生涯救援數372是大聯盟有史以來第九傑，等於未來名人堂強力候選人之一，但在白襪卻受到噓聲待遇。

該篇報導的作者布勒（John Buhler）認為，球迷的支持對球員來說相當重要，當金布洛爾這位明星球員感受不到「球迷愛」時，球隊要贏球是難上加難。

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