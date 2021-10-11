MLB／「太鼓達人」再起？ 白襪投手暗示太空人偷暗號

太空人在2017年世界大賽期間因「偷暗號」醜聞遭大聯盟懲處，球迷也以「太鼓達人」戲稱此事件。而據《美聯社》報導，白襪隊後援投手塔佩拉（Ryan Tepera）在今天贏球後，暗指太空人可能在系列賽主場G1、G2中都有偷暗號。

太空人在主場取得2勝聽牌後，準備到客場橫掃對手。不過，他們今天團隊吞下16K，而前兩場在主場獲勝的比賽加起來才16次。

「他們以在主場做一些不好的事情而聞名，」今天主投2局無失分的白襪隊後援投手塔佩拉若有所指地說：「我們可以說，這有點不同，我認為與在太空人主場的前兩場比賽相比，你今晚看到了一些打擊問題。」

太空人在被發現於2017年世界大賽期間和2018球季使用電子設備偷暗號後，總經理魯諾（Jeff Luhnow）和總教練辛區（AJ Hinch）除了被停職一年，也被球團開除，並罰款500萬美元（約新台幣1億4000萬元）。

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