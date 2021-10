MLB／白襪妨礙守備竟判失誤？太空人教頭貝克火大

白襪今在主場以9:6擊敗太空人,在美聯分區系列賽扳回一城,不過比賽過程中也出現爭議判決,太空人隊一壘手在將球回傳至本壘時砸到跑者導致失分,不過裁判經開會討論後仍認定一壘手失誤,令太空人隊教頭貝克(Dusty Baker)相當不滿。

4局下,白襪以7:6領先,白襪在無人出局一、三壘有跑者的情況下輪到葛蘭多(Yasmani Grandal)打擊,他打出一顆軟弱的一壘方向滾地球,太空人隊古利爾(Yuli Gurriel)上前接球後回傳本壘欲阻止三壘跑者得分,不過,他的傳球卻打中了整個人跑超出壘線的葛蘭多。

回傳球打中跑者後改變方向,原本已準備好來個本壘攻防戰的捕手完全措手不及,形成暴傳,不僅無法將跑者觸殺,還讓白襪攻占二、三壘,比分來到8:6。

裁判經開會討論後認為,葛蘭多並非刻意干擾守備員傳球,因此判定這是古利爾的失誤,令貝克不滿地上場抗議,不過仍維持原判,最終白襪再添1分,並以9:6擊敗太空人。

根據棒球規則,如果打者為了避開觸殺,或故意干擾守備員傳球而跑離壘線超過三英尺,將被判出局。而跑者干擾傳球與否是由場上裁判認定,若裁判認定跑者妨礙守備,不僅跑者出局,又因為是死球狀態,三壘跑者也無法進壘,白襪可能連1分都得不到,因此這個判決相當程度的主導了比賽情勢。

前職棒球員、當下轉播的球評皮爾辛斯基(AJ Pierzynski)也和太空人一樣,認為葛蘭多是故意跑出壘線的。

