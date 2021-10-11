MLB／白襪妨礙守備竟判失誤？太空人教頭貝克火大

白襪今在主場以9：6擊敗太空人，在美聯分區系列賽扳回一城，不過比賽過程中也出現爭議判決，太空人隊一壘手在將球回傳至本壘時砸到跑者導致失分，不過裁判經開會討論後仍認定一壘手失誤，令太空人隊教頭貝克（Dusty Baker）相當不滿。

4局下，白襪以7：6領先，白襪在無人出局一、三壘有跑者的情況下輪到葛蘭多（Yasmani Grandal）打擊，他打出一顆軟弱的一壘方向滾地球，太空人隊古利爾（Yuli Gurriel）上前接球後回傳本壘欲阻止三壘跑者得分，不過，他的傳球卻打中了整個人跑超出壘線的葛蘭多。

回傳球打中跑者後改變方向，原本已準備好來個本壘攻防戰的捕手完全措手不及，形成暴傳，不僅無法將跑者觸殺，還讓白襪攻占二、三壘，比分來到8：6。

裁判經開會討論後認為，葛蘭多並非刻意干擾守備員傳球，因此判定這是古利爾的失誤，令貝克不滿地上場抗議，不過仍維持原判，最終白襪再添1分，並以9：6擊敗太空人。

根據棒球規則，如果打者為了避開觸殺，或故意干擾守備員傳球而跑離壘線超過三英尺，將被判出局。而跑者干擾傳球與否是由場上裁判認定，若裁判認定跑者妨礙守備，不僅跑者出局，又因為是死球狀態，三壘跑者也無法進壘，白襪可能連1分都得不到，因此這個判決相當程度的主導了比賽情勢。

前職棒球員、當下轉播的球評皮爾辛斯基（AJ Pierzynski）也和太空人一樣，認為葛蘭多是故意跑出壘線的。

Do you think Grandal should be called out here? pic.twitter.com/FZzcOMzLPT — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 11, 2021

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