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MLB／第3戰對決去年封王功臣 道奇教頭對伍德充滿敬意

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
伍德改穿巨人球衣後，26場先發繳出10勝4敗、防禦率3.83的佳績，明天回到熟悉的道奇球場對決老戰友，被喻為生涯最重要的先發任務之一。 路透社
伍德改穿巨人球衣後，26場先發繳出10勝4敗、防禦率3.83的佳績，明天回到熟悉的道奇球場對決老戰友，被喻為生涯最重要的先發任務之一。 路透社

道奇隊在國聯分區系列賽前兩戰作客舊金山，和巨人隊打成1勝1敗，明天關鍵第3戰在洛杉磯進行，兩隊分別推出薛則（Max Scherzer）、伍德（Alex Wood）登板先發，從過去5戰3勝制的季後賽看來，搶下這一勝後晉級下一輪的機率達72.2%。

道奇打者對伍德一點也不陌生，畢竟這位30歲左投，生涯9個球季有5季效力道奇，6次季後賽經驗也有5次在道奇，包括去年奪下世界大賽冠軍，他說：「去年幫道奇封王，今年要幫巨人了。」

伍德在去年球季賽出賽9場，只有兩場先發，合計12.1局投出1敗，季後賽專職牛棚，世界大賽對光芒隊投4局無失分，包括第6戰投兩局飆出3K，幫助道奇奪冠。

今天改穿巨人球衣後，伍德26場先發繳出10勝4敗、防禦率3.83的佳績，明天回到熟悉的道奇球場對決老戰友，被喻為生涯最重要的先發任務之一，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也說：「我非常尊敬、欽佩伍伍德，他是可敬的對手。」

最近一次在季後賽登板是去年世界大賽封王戰，伍德再上投手丘就是和道奇硬碰硬，對巨人教練團而言，這位老將無疑是明天先發人選的最佳選擇；巨人在球季賽13場落敗的比賽隔天推出伍德先發，球隊打出12勝1敗，他就是有改變團隊命運的能力。

伍德表示，過去投過很多重要的季後賽，明天也不例外，竭盡所能投球對了。

歷年5戰3勝制的季後賽，贏得第3勝的54隊，最後有39隊淘汰對手，從這個數字看木，明天對道奇、巨人幾乎就是非贏不可的比賽。

道奇 巨人

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