快訊

差一個台積高雄人年薪少台南30萬 專家：恐難一夕翻轉

「海浪一直打進來」整晚不敢睡 神秘沙灘受困15小時驚魂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／白襪連20支一壘打踩剎車 兩轟打出近13年主場首勝

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
3局下葛蘭多轟出兩分砲，是全隊在這次系列賽首支長打。 美聯社
3局下葛蘭多轟出兩分砲，是全隊在這次系列賽首支長打。 美聯社

白襪隊在美聯分區系列賽吞下2連敗後，今天回到芝加哥主場再戰太空人隊，終於出現久違的長打，3局下葛蘭多（Yasmani Grandal）、賈西亞（Leury Garcia）先後開轟，終場以12：6獲勝，暌違13年再嘗季後賽主場勝利。

白襪對太空人前兩戰合計出現18支安打，都是短程一壘打，在休士頓以1：6、4：9連吞兩敗，分區系列賽接下來3戰必須全部獲勝，才能逆轉戰局挺進美聯冠軍戰，今天至少先跨出反攻的第一步。

這場毫無退路的比賽，白襪前兩支安打又是一壘打，打完3局上1：5落後，3局下終於有了變化，葛蘭多在一壘有人時，從太空人先發投手賈西亞（Luis Garcia）的手中轟出兩分砲，也是全隊在這次系列賽首支長打。

天使隊在2008年美聯分區系列賽，對紅襪開賽連續19支安打都是一壘打，原是大聯盟季後賽最長未有長打紀錄，白襪今天以連續20支改寫，直到葛蘭多轟出兩分砲，才讓球隊踩剎車。

這一棒打出全隊士氣，白襪接下來再出現兩支一壘打，接著賈西亞從太空人第2任投手賈西亞（Yimi Garcia）的手中轟出3分砲，幫助白襪6：5超前。

太空人雖在4局上追平比數，但白襪4局下又得3分，變成9：6領先，葛蘭多以內野滾地球攻下個人第3分打點。

白襪在主場愈打愈順，8局下再添3分，賈西亞二壘打又貢獻1分打點，和葛蘭多聯手包辦7分打點，成為兩大贏球功臣；白襪在系列賽追成1勝2敗，也保住生機，讓滿場40288名球迷看得十分開心。

去年美聯外卡系列賽，白襪1勝2敗遭淘汰，3場比賽都在運動家隊主場進行，之前季後賽在芝加哥贏球已是2008年美聯分區系列賽、對光芒隊第3戰，最後1勝3敗遭淘汰。

白襪

延伸閱讀

MLB／紅襪赫南德茲同季兩戰8安 洋基傳奇基特也沒打過

MLB／光芒超前分被「彈」掉 總仔平靜接受「規則就是規則」

MLB／太空人將提供合格報價 韋蘭德5億年薪與自由球員2選1

MLB／亞土維滑回巨大的1分 太空人首戰破白襪

相關新聞

MLB／沒有全壘打王 大谷翔平「七冠王」數據仍傲視群雄

大谷翔平本季在大聯盟徹底發揮「二刀流」本領，投、打兩端都有驚人表現。即便最後以兩支的差距無緣全壘打王，但還是創下許多紀錄。

MLB／紅襪赫南德茲同季兩戰8安 洋基傳奇基特也沒打過

紅襪隊今天在波士頓主場苦戰5小時14分，在延長13局以6：4擊敗光芒隊，只差1勝晉級美聯冠軍戰，30歲老將赫南德茲（Ki...

MLB／系列賽2度後援4局以上 皮維塔成史上第一人

激鬥13局，紅襪隊靠瓦茲奎茲（Christian Vázquez）的再見兩分砲以6：4擊敗光芒隊，在美聯分區系列賽取得2...

MLB／白襪連20支一壘打踩剎車 兩轟打出近13年主場首勝

白襪隊在美聯分區系列賽吞下2連敗後，今天回到芝加哥主場再戰太空人隊，終於出現久違的長打，3局下葛蘭多（Yasmani G...

MLB／「普神」普荷斯明將先發守一壘 創道奇隊史最老紀錄

道奇明天將與巨人進行國聯分區系列賽第3戰，大聯盟記者Juan Toribio指出，道奇將派出「普神」普荷斯（Albert Pujols）先發鎮守一壘，力拚聽牌優勢。

MLB／光芒超前分被「彈」掉 總仔平靜接受「規則就是規則」

光芒今天在延長13局上有機會出現的超前分，因紅襪右外野手瑞福洛（Hunter Renfroe）非蓄意把球彈出場上，硬生生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。