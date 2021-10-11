MLB／白襪連20支一壘打踩剎車 兩轟打出近13年主場首勝

白襪隊在美聯分區系列賽吞下2連敗後，今天回到芝加哥主場再戰太空人隊，終於出現久違的長打，3局下葛蘭多（Yasmani Grandal）、賈西亞（Leury Garcia）先後開轟，終場以12：6獲勝，暌違13年再嘗季後賽主場勝利。

白襪對太空人前兩戰合計出現18支安打，都是短程一壘打，在休士頓以1：6、4：9連吞兩敗，分區系列賽接下來3戰必須全部獲勝，才能逆轉戰局挺進美聯冠軍戰，今天至少先跨出反攻的第一步。

這場毫無退路的比賽，白襪前兩支安打又是一壘打，打完3局上1：5落後，3局下終於有了變化，葛蘭多在一壘有人時，從太空人先發投手賈西亞（Luis Garcia）的手中轟出兩分砲，也是全隊在這次系列賽首支長打。

天使隊在2008年美聯分區系列賽，對紅襪開賽連續19支安打都是一壘打，原是大聯盟季後賽最長未有長打紀錄，白襪今天以連續20支改寫，直到葛蘭多轟出兩分砲，才讓球隊踩剎車。

這一棒打出全隊士氣，白襪接下來再出現兩支一壘打，接著賈西亞從太空人第2任投手賈西亞（Yimi Garcia）的手中轟出3分砲，幫助白襪6：5超前。

太空人雖在4局上追平比數，但白襪4局下又得3分，變成9：6領先，葛蘭多以內野滾地球攻下個人第3分打點。

白襪在主場愈打愈順，8局下再添3分，賈西亞二壘打又貢獻1分打點，和葛蘭多聯手包辦7分打點，成為兩大贏球功臣；白襪在系列賽追成1勝2敗，也保住生機，讓滿場40288名球迷看得十分開心。

去年美聯外卡系列賽，白襪1勝2敗遭淘汰，3場比賽都在運動家隊主場進行，之前季後賽在芝加哥贏球已是2008年美聯分區系列賽、對光芒隊第3戰，最後1勝3敗遭淘汰。

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