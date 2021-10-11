MLB／「普神」普荷斯明將先發守一壘 創道奇隊史最老紀錄

道奇明天將與巨人進行國聯分區系列賽第3戰，大聯盟記者Juan Toribio指出，道奇將派出「普神」普荷斯（Albert Pujols）先發鎮守一壘，力拚聽牌優勢。

Juan Toribio在推特預告，明天普荷斯將先發陣守一壘，道奇期盼藉助他多年季後賽經驗，在關鍵G3替球隊建功。普荷斯在今年季後賽代打過一次，1打數沒有安打。

另一名大聯盟記者Sarah Langs也指出，老將普荷斯將以41歲又268天的年紀，成為道奇季後賽隊史上最年老的先發球員。此外，普荷斯也將成為大聯盟季後賽史上第二老的先發野手（不包括投手、指定打擊）。最年長的則為2005年的不老傳奇法蘭柯（Julio Franco），當時他曾以47歲的高齡先發上場守備。

普荷斯本季先後效力天使、道奇，共出賽109場，敲出65支安打，包括17發全壘打，打擊三圍.236/.284/.433，生涯已累積679轟，持續朝700轟邁進。

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