MLB／紅襪赫南德茲同季兩戰8安 洋基傳奇基特也沒打過

紅襪隊今天在波士頓主場苦戰5小時14分，在延長13局以6：4擊敗光芒隊，只差1勝晉級美聯冠軍戰，30歲老將赫南德茲（Kike Hernandez）又有驚人表現，全場6打數3安打，包括5局下陽春砲，近兩戰狂敲8支安打寫下大聯盟季後賽單一系列賽新紀錄。

紅襪今天在爆滿37224名球迷面前收拾光芒，在5戰3勝制的美聯分區系列賽取得2勝1敗，最快明天在主場有機會淘汰美聯本季唯一百勝隊光芒。

赫南德茲對季後賽毫不陌生，從2015年起已經連續7年參與，前6次都代表道奇隊出賽，包括去年世界大賽擊敗光芒，首次嘗到封王滋味。

今年再戰光芒，赫南德茲在分區系列賽首戰連4打數掛零，接下來兩戰火力大爆發，前天6打數5安打，包括1支全壘打、3支二壘打，今天前3次打擊又是連續安打，兩場比賽攻下5分打點，季後賽單一系列賽5支長打已追平隊史紀錄。

洋基隊退役名將基特（Derek Jeter）曾在2005到06年季後賽跨季兩戰8支安打，赫南德茲更猛，單一系列賽兩場比賽8安締造空前紀錄。

另外，赫南德茲今天5局下轟出左外野424英尺全壘打，也是連續7個打數出現安打，寫下隊史季後賽新高，打破歐提茲（David Ortiz）、拉米瑞茲（Hanley Ramirez）原來連6紀錄。

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