MLB／系列賽2度後援4局以上 皮維塔成史上第一人

激鬥13局，紅襪隊靠瓦茲奎茲（Christian Vázquez）的再見兩分砲以6：4擊敗光芒隊，在美聯分區系列賽取得2勝1敗「聽牌」，原訂第4戰先發的皮維塔（Nick Pivetta），今天就被推上火線後援4局、無失分，總教練柯拉（Alex Cora）賽後仍煞有其事證實：「他明天不會出賽」，逗樂在場媒體。

兩隊此役以4：4進入延長賽，皮維塔在第10局登板，一路投到比賽結束，4局僅被敲出3安打、無失分，送出7次三振，13局上靠著幸運的場地二安判決避免失分，接著K掉朱尼諾（Mike Zunino）瓦解危機。

這已非皮維塔在今年季後賽首度超長中繼，8日才剛在系列賽首戰負責4.2局、共用73球，今天投4局、共用67球，4天內燃燒140球，他成為1969年採行分區制以來，第一位在單一年度季後賽兩度後援4局以上的投手，更遑論是單一系列賽。

柯拉透露，為了這場比賽，紅襪全員皆兵，「我們昨天傳訊息給全部先發投手『穿上釘鞋』，他們都理解現在的處境，我們的做法或許和其他球隊不同，但賽事來到這個階段，我們拚一場算一場，皮維塔也理解狀況。」

「我在場上拿出我的全部。」皮維塔說，自己在場上能量充沛，這顯示了這場比賽對他自己、對球隊有多重要。

紅襪第4戰的先發投手，今天已經後援4局，柯拉賽後笑著宣布，皮維塔明天不會投，至於換誰先發？以羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）的機會最大。

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