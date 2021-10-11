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MLB／沒有全壘打王 大谷翔平「七冠王」數據仍傲視群雄

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平雖然無緣全壘打王，但包括開轟率、勝場貢獻等數據仍是聯盟第一。 美聯社
大谷翔平雖然無緣全壘打王，但包括開轟率、勝場貢獻等數據仍是聯盟第一。 美聯社

大谷翔平本季在大聯盟徹底發揮「二刀流」本領，投、打兩端都有驚人表現。即便最後以兩支的差距無緣全壘打王，但還是創下許多紀錄。日本媒體「讀賣新聞」，就列舉大谷了七項傲視大聯盟群雄的數據。

1.全壘打開轟率　美聯第一

大谷平均每11.7個打席就會轟出一發全壘打，效率堪稱美聯第一。至於並列全壘打王的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與培瑞茲（Salvador Perez），平均一轟所需打數則分別是12.6和12.9，開轟效率分佔美聯第二、三名。而放眼全大聯盟開轟效率勝過大谷的，只有教士隊小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的11.4打數而已。

2.三壘安打數　大聯盟第一

大谷翔平本季總共敲出8支三壘安打，是大聯盟最多。特別9月25日對上水手的賽事，他單場就敲出兩支三壘打，充分展現他除了力量之外，腳程也相當了得。

球迷製作標語為大谷翔平加油。 美聯社
球迷製作標語為大谷翔平加油。 美聯社

3.純長打率（IsoP）　大聯盟第一

「IsoP」計算公式為「長打率-打擊率」，能夠比一般長打率更能看出長打表現。大谷翔平這項數據高達3成35，而第二名的小塔提斯為3成28。全大聯盟純長打率超過3成的球員，總共也只有3位而已。

4.敬遠四壞球數　遙遙領先

大谷本季一共被敬遠20次，特別在球季尾端敬遠數快速累積。而美聯敬遠數第二名的歐森（Matt Olson），敬遠數僅僅只有12次。

5.力量與速度兼具　大聯盟第一

數據大師詹姆斯（Bill James）曾提出「Power-Speed」數據，用以測量一位球員在力量、速度兩端的綜合表現。「Power-Speed」公式為「2x（全壘打數x盜壘數）÷（盜壘+全壘打）」。大谷這項數據為33.2，位居大聯盟第一，第二名的小塔提斯則為31.3。

6.盜壘失敗數　大聯盟第一

大谷翔平今年雖然跑出26次盜壘成功，但10次盜壘失敗也是大聯盟第一。不過即使多次失敗，仍不減他推進壘包的鬥志，算是展現了他的積極心態。

大谷翔平今年跑出26次盜壘成功，但10次盜壘失敗也是大聯盟第一。 美聯社
大谷翔平今年跑出26次盜壘成功，但10次盜壘失敗也是大聯盟第一。 美聯社

7.勝場貢獻值（WAR）　大聯盟第一

「勝場貢獻值」是用來計算球員對球隊勝利能做出多少貢獻的一個數據，一個成績平均的選手，勝場貢獻值約會落在2左右。然而大谷翔平的勝場貢獻高達9.0，第二名的惠勒（Zachary Wheeler）也只有7.8，和大谷有著不小差距。這也說明了為何許多預測，都看好大谷能夠奪下年度MVP寶座。

報導最後指出，追求強力揮擊的大谷，本季被三振次數為189個，在聯盟排名第4，第一則是洋基隊的蓋洛（Joey Gallo）。投球方面，則因為只累計了130.1局，最終未達162局的規定投球局數。

球迷製作標語為大谷翔平加油。 美聯社
球迷製作標語為大谷翔平加油。 美聯社

大聯盟 大谷翔平

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