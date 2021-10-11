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MLB／季後賽瘋狂敲安 紅襪外野手超越基特成史上第一人

聯合新聞網 / 綜合報導
紅襪隊外野手赫南德茲（Enrique Hernández）今年近兩場季後賽已敲出８支安打，改寫前洋基隊球星基特的紀錄。 美聯社
紅襪隊外野手赫南德茲（Enrique Hernández）今年近兩場季後賽已敲出８支安打，改寫前洋基隊球星基特的紀錄。 美聯社

紅襪今天在分區系列賽G3主場迎戰光芒，陣中外野手赫南德茲（Enrique Hernández）繳出單場6打數3安打，成為史上首位單一年度連2場季後賽共敲8安打的球員。

赫南德茲今天前兩打席都敲出一壘安打，5局時更敲出一發陽春砲，幫助球隊取得4：2領先，連同前場比賽6打數5安打，同年度季後賽2場比賽敲8安成為大聯盟史上第一人。

過去洋基隊明星游擊手基特（Derek Jeter）也曾在2005、2006年季後賽2場合計敲8安，不過他是跨年度完成。

此外，連同前場比賽，赫南德茲已連續7打數安打，打破2013年「老爹」歐提茲（David Ortiz）和2017年拉米瑞茲（Hanley Ramirez）的隊史季後賽連6打數安打紀錄。赫南德茲這個系列賽已敲出5支長打，也追平紅襪隊史季後賽紀錄。

赫南德茲今單場6打數敲3安，貢獻2分打點，自己也跑回1分，13局下隊友瓦茲奎茲（Christian Vázquez）敲出飛越「綠色怪物」的再見轟，幫助紅襪以6：4氣走光芒，率先在美聯分區系列賽取得聽牌優勢。

赫南德茲 紅襪 光芒 基特

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