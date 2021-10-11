MLB／法蘭柯史上第5年輕開轟 強打少年瓊斯19歲太難破

光芒隊今天在美聯分區系列賽第3戰不敵紅襪隊，打到延長13局以4：6落敗，吞下2連敗後已無退路；光芒新生代游擊手法蘭柯（Wander Franco）8局上轟出陽春砲，以20歲223天的年紀，成為大聯盟史上第5年輕在季後賽開轟的球員。

這位多明尼加好手6月23日初登大聯盟，菜鳥球季打了70場比賽，繳出打擊率2成88、全壘打7支、打點39分的成績，生涯首次打季後賽毫無畏懼，對紅襪前3戰合計15個打數6支安打，打擊率達4成。

值得一提的是，法蘭柯在這3場比賽，每場都有兩支安打，成為大聯史上首位年紀在20歲以下、季後賽前3戰至少都有單場兩安的球員。

法蘭柯是左右開弓的打者，今天8局上面對紅襪第5任投手羅布列斯（Hansel Robles），把96英里速球打成反方向陽春砲，飛上波士頓芬威球場左外野「綠色怪物」全壘打牆，生涯首轟打出一堆話題，可惜光芒還是輸球。

20歲法蘭柯8局上轟出陽春砲。 美聯社

20歲法蘭柯8局上轟出陽春砲，光芒隊友在場外讚賞打氣。 美聯社

大聯盟史上最年輕季後賽開轟打者是擁有美、日職棒19年資歷的瓊斯（Andruw Jones），生涯剛起步就有「強打少年」的封號，1996年國聯冠軍賽第7戰、對紅雀隊以19歲177天之齡寫下驚人紀錄，同一年世界大賽對洋基首戰更是轟出雙響砲，又以19歲180天的年紀，成為歷年世界大賽最年輕全壘打紀錄保持人。

費城人隊哈波（Bryce Harper）在2012年效力國民隊的菜鳥球季，於國聯分區系列賽第5戰開轟，苦主是紅雀王牌投手韋恩萊特（Adam Wainwright）；哈波當時只有19歲362天，至今仍是大聯盟「唯二」未滿20歲在季後賽開轟的球員。

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