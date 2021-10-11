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MLB／光芒超前分被「彈」掉 總仔平靜接受「規則就是規則」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
光芒在延長13局上有機會出現超前分，因紅襪右外野手瑞福洛非蓄意把球彈出場上，硬生生退回三壘，芬威球場低矮的右外野全壘打牆守護紅襪避免掉這1分。 美聯社
光芒在延長13局上有機會出現超前分，因紅襪右外野手瑞福洛非蓄意把球彈出場上，硬生生退回三壘，芬威球場低矮的右外野全壘打牆守護紅襪避免掉這1分。 美聯社

光芒今天在延長13局上有機會出現的超前分，因紅襪右外野手瑞福洛（Hunter Renfroe）非蓄意把球彈出場上，硬生生退回三壘，終場以4：6輸給紅襪，總教練凱許（Kevin Cash）、吃虧的基爾邁爾（Kevin Kiermaier）只能接受，兩人都說：「規則就是規則」。

美聯分區系列賽第3戰，兩隊要爭取聽牌的1勝，打完9局以4：4進入延長賽，引起最大討論的一球出現在13局上。

基爾邁爾在一壘有人時掃向右外野，直擊全壘打牆後彈到瑞福洛身上再彈出場上，雖然一壘跑者已跑回分數、基爾邁爾站上三壘，但按照規定只是場地二安，芬威球場低矮的右外野全壘打牆守護紅襪避免掉這1分。

大聯盟的判決有依據，根據規則5.05(a)(8)，任何落在界內的球反彈回到場內，再因野手影響彈出場外，打者、跑者都推進兩個壘包。

球迷看了憤憤不平，揶揄如果芬威擁有成人尺寸的全壘打牆，光芒早已拿到這1分，倒是光芒顯然已經接受成定局的賽果。

凱許表示，一開始裁判只是跟他說他可以挑戰，「但我看了畫面後，很明顯他（瑞福洛）不是故意的，根據規則就是二壘安打，而規則就是規則，只能照著走，只是結局對我們比較不走運。」

基爾邁爾坦言，「直到此刻，我還是覺得很震驚，但這就是規定，只是真的很令人心碎，我無法相信所發生的一切。」

光芒 紅襪

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