MLB／光芒超前分被「彈」掉 總仔平靜接受「規則就是規則」

光芒今天在延長13局上有機會出現的超前分,因紅襪右外野手瑞福洛(Hunter Renfroe)非蓄意把球彈出場上,硬生生退回三壘,終場以4:6輸給紅襪,總教練凱許(Kevin Cash)、吃虧的基爾邁爾(Kevin Kiermaier)只能接受,兩人都說:「規則就是規則」。

美聯分區系列賽第3戰,兩隊要爭取聽牌的1勝,打完9局以4:4進入延長賽,引起最大討論的一球出現在13局上。

The Rays just got absolutely screwed



pic.twitter.com/Llma8XgaVC