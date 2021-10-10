MLB／勝投、勝打都是他 烏力亞斯助道奇擺平巨人

首戰遭到完封的怨氣，道奇隊今天加倍討回，以9：2擊敗巨人隊，將國聯分區系列賽扳成1勝1敗，先發投手烏力亞斯（Julio Urías）投5局失1分，打擊上還以安打送回球隊的第1分，包辦此役的勝投、勝利打點。

道奇首戰以0：4遭巨人隊封鎖，今天在第二局破蛋，道奇在這波系列賽的第1分，由投手烏力亞斯自己打回。

巨人先發投手高斯曼（Kevin Gausman）第二局、一出局時被泰勒（Chris Taylor）掃出二壘打，先以三振抓下第2個出局數，故意保送波拉克（AJ Pollock），選擇要抓投手棒次，結果烏力亞斯一棒揮出右外野安打，助道奇分數開張，貝茲（Mookie Betts）接續敲安再帶有1分打點。

巨人在2局下就追回1分，2：1的局面直到6局才鬆動，道奇單局出現3支二壘打、灌回4分，貝林格（Cody Bellinger）、波拉克都在巨人換投後掃出二壘打、各帶2分打點，史密斯（Will Smith）8局補上陽春砲，持續擴大道奇領先優勢。

高斯曼先發5.1局被敲4安打、送出7K，第6局退場時留在壘包上的兩名跑者都沒守住，最終以失4分收場。

25歲的烏力亞斯，生涯已是第5年踏上季後賽征程，去年在道奇冠軍之路扮演先發、長中繼兩相宜的重要戰力，季後賽取得4勝0敗、防禦率1.17，今年的首場季後賽登板，再度投出5局被敲3安打、失1分好投，延續個人季後賽5連勝。

此外，烏力亞斯在季後賽已經累積7勝，排名隊史第2，僅次於克蕭（Clayton Kershaw）的13勝。

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