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MLB／張育成感謝球團相約明年見 兒子俏皮坐行李箱萌翻網友

聯合新聞網 / 綜合報導
張育成與兒子在機場的合照令網友直呼「超可愛」。 圖取自張育成推特
張育成與兒子在機場的合照令網友直呼「超可愛」。 圖取自張育成推特

本季在印地安人隊穩定出賽的台灣好手張育成，今天在推特上貼出在機場的照片並感謝克里夫蘭且相約明年見，而網友也在照片中發現張育成的兒子就坐在行李箱上，嬌小的背影讓網友紛紛表示「超可愛」。

張育成今年在印地安人獲得許多機會，出賽89場累積54安、9轟，打擊三圍.228/.267/.426，下半季他更繳出打擊三圍.271/.314/.543的不俗表現，也創下許多台灣選手在大聯盟的紀錄：連3場開轟、連5場敲安、生涯最多轟（10轟）、單季最多轟（9轟）、首位在開幕戰先發的野手等。

今天張育成在推特發布了自己與兒子在機場的照片，並寫道：「謝謝你克里夫蘭！所有人都要健康平安，假期愉快，我們明年見。」

照片中，張育成身旁放著行李箱，站在機場的落地窗前向外看，有眼尖的網友發現原來行李箱上坐著兒子Winston，令網友直呼「好可愛」。還有許多美國網友留言祝張育成返家一路順風，並表示希望能在明年球季繼續看到他，也看好張育成在下個賽季能固定先發。

機場 美國

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