MLB／張育成感謝球團相約明年見 兒子俏皮坐行李箱萌翻網友

本季在印地安人隊穩定出賽的台灣好手張育成,今天在推特上貼出在機場的照片並感謝克里夫蘭且相約明年見,而網友也在照片中發現張育成的兒子就坐在行李箱上,嬌小的背影讓網友紛紛表示「超可愛」。

張育成今年在印地安人獲得許多機會,出賽89場累積54安、9轟,打擊三圍.228/.267/.426,下半季他更繳出打擊三圍.271/.314/.543的不俗表現,也創下許多台灣選手在大聯盟的紀錄:連3場開轟、連5場敲安、生涯最多轟(10轟)、單季最多轟(9轟)、首位在開幕戰先發的野手等。

今天張育成在推特發布了自己與兒子在機場的照片,並寫道:「謝謝你克里夫蘭!所有人都要健康平安,假期愉快,我們明年見。」

照片中,張育成身旁放著行李箱,站在機場的落地窗前向外看,有眼尖的網友發現原來行李箱上坐著兒子Winston,令網友直呼「好可愛」。還有許多美國網友留言祝張育成返家一路順風,並表示希望能在明年球季繼續看到他,也看好張育成在下個賽季能固定先發。

Thank you Cleveland!

Everyone please stay safe and healthy, have a great holiday, see you all next year🛫@Indians pic.twitter.com/JRGPtpUfoV