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MLB／塞爾對贏球沒貢獻 紅襪連兩戰先發投不滿2局寫紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
塞爾只投一局丟5分就退場，讓紅襪寫下季後賽史上首次連兩戰先發投不滿2局的難堪紀錄。 路透社
塞爾只投一局丟5分就退場，讓紅襪寫下季後賽史上首次連兩戰先發投不滿2局的難堪紀錄。 路透社

系列賽首戰輸球的紅襪，今天推出王牌塞爾(Chris Sale)先發搶勝，卻是靠著打擊狂炸破隊史紀錄的5轟贏球，和塞爾一點關係也沒有，因為他只投了一局就丟5分退場，讓紅襪寫下季後賽史上首次連兩戰先發投手投不滿2局的紀錄。

紅襪一局上就給了塞爾2分支援，不過他很快就花光，開局就連被打2支安打，1出局後對克魯茲（Nelson Cruz）投出保送形成滿壘，五棒的迪亞茲（Yandy Diaz）先擊出安打送回1分，接著路普洛（Jordan Luplow）的滿貫砲則給他致命一擊，讓塞爾單局丟5分，投完這局後就退場。

這局結束後紅襪教頭就對塞爾按下停止鍵，他投一局用了30球，被打4安包含挨了滿貫砲丟掉5分，另有2K與1次保送，追平生涯最短先發局數。而加上首戰先發羅德里奎茲也僅投1.2局就退場，兩人合計僅投2.2局，讓紅襪寫下季後賽首支前兩戰先發都投不滿2局的難堪紀錄。

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