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MLB／這是季後賽菜鳥？韋柏7.2局飆10K率巨人完封道奇

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
24歲的韋柏（Logan Webb）主導戰局，繳出7.2局10次三振沒有失分的好投，幫助巨人隊以4：0搶下首勝。 美聯社
24歲的韋柏（Logan Webb）主導戰局，繳出7.2局10次三振沒有失分的好投，幫助巨人隊以4：0搶下首勝。 美聯社

巨人隊與宿敵道奇隊在國聯分區系列賽的歷史性首次交手，24歲的韋柏（Logan Webb）主導戰局，繳出7.2局10次三振沒有失分的好投，幫助巨人隊以4：0搶下首勝。

韋柏在生涯首次的季後賽先發也是巨人隊第一戰，面對道奇隊投了7.2局僅被敲出5支安打，雖然8局上2出局後的安打讓他不得不退場，不過用球數才92球。

在此戰飆出10次三振更是讓韋柏與強投並列，大聯盟史上只有5名投手能在季後賽初登板送出10次以上三振，而且沒有失分，其中以林瑟肯（Tim Lincecum）、史考特（Mike Scott）14K最多，兩人都投出完封。

另外韋柏季後賽初登板的三振數在隊史排名第三多，與1933年的哈伯（Carl Hubbell）並列，排名第一的依舊是巨人「飄髮哥」林瑟肯，第二是2010年桑契斯（Jonathan Sanchez）的11K。

作為大聯盟「三年級生」，韋柏本季投出11勝3敗、防禦率3.03的佳績，成為巨人分區封王要角，而且從5月12日擊敗遊騎兵隊開始，例行賽最後20場先發不知敗投滋味，投出10連勝。

巨人打線全場敲出7支安打，主要傷害來自3轟，捕手波西（Buster Posey）在1局下先轟出2分砲，接下來7局布萊恩（Kris Bryant）、8局克勞佛（Brandon Crawford）各1發陽春砲。

道奇先發投手布勒（Walker Buehler）6.1局失3分的表現仍屬優質先發，無奈打線遭完封，只能吞下敗投。

巨人 道奇

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