MLB／「想和大谷一樣」 紅襪年輕外野手也有二刀流夢想

紅襪隊25歲年輕外野手佛度戈（Alex Verdugo），日前向記者透露自己想擔任「二刀流」球員的慾望，並希望在2023年能夠成真，不過遭總教練柯拉（Alex Cora）委婉拒絕。

「我不知道我明年會不會投球，但我確實想在2023年挑戰二刀流。不是像大谷翔平那種先發，我只是想當後援投手，上場然後讓對手出局，類似這樣的事。」佛度戈表示，今年休賽季他就會展開投球計畫。

大谷翔平本季以二刀流身分大放異彩，走到哪都是鎂光燈焦點，原因不外乎「全職」二刀流球員在大聯盟史上的罕見程度。過去「兼職」的二刀流球員不在少數，紅人隊羅倫佐（Michael Lorenzen）在2019年投了83.1局，並擔任中外野手；光芒隊大物左投麥凱（Brendan McKay）也是名二刀流球員，他曾在2019年投了49局，打擊部分有1發全壘打，不過今年為止他一直受傷勢困擾，尚未展現二刀流能力。

紅襪小將佛度戈在高中時就曾擔任二刀流，權威選秀媒體《棒球美國，Baseball America》在2014年將他列為該梯次第55號新秀，球探表示他有著90英哩以上的速球與不錯的滑球和變速球，當時球探甚至認為佛度戈未來在大聯盟應該會以投手身分出賽。

不過，紅襪隊主帥柯拉對此似乎興趣缺缺，他說：「他（佛度戈）覺得自己可以投到97、98英哩，我猜他以前曾經能辦到。但我們的態度更像是：『不，你不能這麼做，你要讓你的身體更強壯，並照顧好自己。』」

本季佛度戈出賽146場，打擊三圍.289/.351/.426，標準化加權得分創造（wRC+）107，是紅襪相當倚重的外野手。雖然柯拉對二刀流的提議不怎麼喜愛，但佛度戈透露，總管布倫（Chaim Bloom）並沒有直接否定他的想法，表示球團會再與他詳談。

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