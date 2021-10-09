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MLB／大谷翔平入圍漢克阿倫獎 成史上投手第一人

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平本季打擊表現出色，讓他成為史上第一位入圍漢克阿倫獎的投手。 美聯社
大谷翔平本季打擊表現出色，讓他成為史上第一位入圍漢克阿倫獎的投手。 美聯社

大聯盟今天公布象徵最佳打者的漢克阿倫獎入圍名單，天使隊二刀流巨星大谷翔平也名列其中，而這也是漢克阿倫獎自1999年設立以來，首度有投手入選。

大谷翔平本季投、打俱佳，投手方面戰績9勝2敗，防禦率僅3.18，勝投數、三振數都是天使陣中最多。打擊部分，他繳出100分打點，46轟排名全聯盟第三，8支三壘安打更是美聯最多，整體攻擊指數（OPS）0.965為全聯盟第五。

漢克阿倫獎自1999年設立，是為了紀念大聯盟生涯敲出755轟的漢克阿倫（Hank Aaron）所設立的打者獎項，選拔方式是由大聯盟官網記者先在兩聯盟各選出7名打者，最終決選將會由名人堂球星與球迷進行投票評分，兩者各占70％、30％。

美聯的入圍人選有金鶯隊穆林斯（Cedric Mullins）、印地安人隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）、皇家隊培瑞茲（Salvador Perez）、大谷翔平、洋基隊賈吉（Aaron Judge）、運動家隊歐森（Matt Olson）和藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。

國聯入選的有勇士隊弗里曼（Freddie Freeman）、紅人隊卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）、費城人隊哈波（Bryce Harper）、教士隊小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、巨人隊克勞佛（Brandon Crawford）、紅雀隊高史密特（Paul Goldschmidt）以及國民隊索托（Juan Soto）。

大谷翔平 小葛雷諾 培瑞茲 塔提斯

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