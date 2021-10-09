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MLB／5轟破隊史紀錄 紅襪炸爛美聯盟主光芒
紅襪、光芒打出轟轟烈烈的一戰，兩隊合計7發全壘打，紅襪的5轟打破隊史季後賽單場紀錄，終場以14：6轟爆美聯百勝霸主光芒，將分區系列賽扳成1勝1敗。
紅襪今天在1局上就出現4安打、1保送，光芒只失2分算賺到，紅襪的攻勢斷在瑞福洛（Hunter Renfroe）的雙殺打，緊接著先發投手塞爾（Chris Sale）在下半局狂失5分，挨了路普洛（Jordan Luplow）的滿貫砲，但這回戰局並未被光芒就此帶走。
紅襪也用全壘打顛覆局面，波賈茲（Xander Bogaerts）、佛度戈（Alex Verdugo）3局上轟出「背靠背」陽春砲，紅襪追近1分差，第5局赫南德茲（Enrique Hernandez）先炸裂陽春砲，馬丁尼茲（J.D. Martinez）補上超前三分砲，第8局狄佛斯（Rafael Devers）的兩分砲，讓紅襪的得分跨過兩位數，成為擊潰光芒的最後一記重拳。
紅襪單場5轟，打破隊史季後賽紀錄，其中4發在2好球後敲出，追平大聯盟季後賽紀錄；光芒則敲2轟，除了路普洛的滿貫砲外，還有韓籍打者崔志萬的陽春砲。
昨天羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）先發1.2局失2分，加上今天的塞爾投1局失5分，紅襪成為史上第一支在季後系列賽前兩戰先發投手都撐不滿2局的球隊，幸好球隊砲火夠凶猛，今天用球棒討回勝利。
光芒6任登板投手，有4人挨轟，擔任先發的巴茲（Shane Baz）投2.1局失3分，雙方先發投手都短局數退場。
MLB季後賽對戰表
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