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MLB／洋基外卡失利抓戰犯 紐媒：沒留下田中將大是錯誤

聯合新聞網 / 綜合報導
田中將大去年冬天未獲得洋基續約，如今有紐約媒體質疑總管的決定是錯誤的。 路透
田中將大去年冬天未獲得洋基續約，如今有紐約媒體質疑總管的決定是錯誤的。 路透

洋基日前在外卡驟死賽中不敵紅襪，紐約當地媒體除了檢討當天狀態不佳的王牌投手柯爾（Gerrit Cole），《NJ.com》也撰文點出，洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）當初沒把田中將大留下來是球隊最大的錯誤之一。

基襪外卡戰當天，洋基隊先發投手柯爾僅投2局就失3分，紐約媒體就直言，身為年薪3600萬美元（約新台幣10億6千萬元）的王牌，不該在球隊今年最重要的比賽繳出如此令人失望的表現，在全國矚目的舞台讓球隊顏面盡失。

該天文章隨後提及，凱許曼去年修賽季期間最大的錯誤就是沒有留下田中將大，而簽下克魯伯（Corey Kluber）。撰文記者Bob Klapisch認為，田中將大的狀況雖然已經不如全盛時期，但他懂得如何用智慧投球，而且他還能分擔柯爾的先發輪值壓力。

「他在場上永遠不會陷入慌亂。」報導還將柯爾在外卡戰首局被波賈茲（Xander Bogaerts）敲出兩分砲後震驚的神情與田中將大相比，並表示洋基投手可以從田中將大身上學到許多東西。

紐約

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