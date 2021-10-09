MLB／生涯季後賽前5戰13安史上首見 安德森被K掉怒噴髒字

白襪隊今天以4：9不敵太空人隊，在美聯分區系列賽處於0勝2敗局面，游擊手安德森（Tim Anderson）是最大亮點，好的、壞的都有，生涯前5場季後賽已敲13安為史上第一人，但第7局被連3顆滑球三振後怒噴P開頭髒話，也成球迷熱議畫面。

安德森此役5打數敲出3安打，生涯在季後賽出賽5場，就有4場3安打「猛打賞」；大聯盟史上原有前5場季後賽最多安打紀錄，為4人共同把持的12安，保持人之一為鈴木一朗，今天都被安德森一舉刷新。

超猛表現卻沒辦法幫助球隊贏球，安德森沒洩氣，賽後喊話：「比賽還沒結束，我們還有機會，我知道我們沒有退路了，也知道我們必須做得更好，我們會持續戰鬥，事情會好轉的，接下來要回到主場作戰，對我們而言絕對是好事。」

引起更多討論的畫面出現在7局上，太空人投手史坦尼克（Ryne Stanek）面對安德森的打席，祭出連續3顆滑球，安德森前兩球看著球掉進好球帶，第3球揮空吞下三振，回到休息室後憤憤不停，球迷也沒錯過解讀唇語的機會，認為是帶有性別歧視字眼的髒話，在賽後餘波盪漾。

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