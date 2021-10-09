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MLB／泰萊斯雙殺演出又開轟 釀酒人勝勇士拔頭籌
釀酒人隊泰萊斯（Rowdy Tellez）一棒定江山，在7局下揮出的兩分全壘打，讓球隊在國聯分區系列賽首戰，以2：1擊敗勇士隊，拔得頭籌。
泰萊斯在1局上的雙殺守備先幫了球隊一個忙，釀酒人隊先發投手先發投手柏恩斯（Corbin Burnes）開賽連投兩次保送，加上捕逸形成一、三壘有人，結果面對對手敲出的一壘滾地球，泰萊斯先踩一壘、再傳本壘，抓到兩個出局數，柏恩斯也投出保送下莊。
兩隊先發投手的好表現，讓比賽在前6局都保持0：0僵局，直到7局下摩頓（Charlie Morton）續投出現觸身球，一顆95.8的速球又被泰萊斯逮中，敲出中外野兩分砲，打破平手局面。
生涯首次在季後賽先發的柏恩斯表現則是倒吃甘蔗，度過首局不順後，接下來沒遇到太大危機，投完6局後被換下，被敲2支安打，另有6次三振、3次保送，沒有失分。
勇士隊雖然在8局上靠著彼德森（Joc Pederson）代打敲出陽春砲破蛋，但9局上海德（Josh Hader）度過壘上兩人危機，抓下最後三個出局數守住勝利。
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