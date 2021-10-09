MLB／就是不「點」 總仔信賴太空人大局能力拚贏了

4：4平手來到七局下、一出局，一、三壘有人的局面，太空人隊不「點」，換回5分大局，終場以9：4擊潰白襪隊，在美聯分區系列賽取得2連勝，總教練貝克（Dusty Baker）賽後為自家球隊下了最佳註解：「這是一支大局球隊」。

白襪此役兩度領先，仍然抵擋不了太空人猛烈的攻勢，太空人瓦德茲（Framber Valdez）、白襪吉歐利托（Lucas Giolito）先發都只撐4.1局失4分退場，邦馬爾（Aaron Bummer）、金布洛爾（Craig Kimbrel）把關的7局下成為勝敗關鍵。

艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）先在一、三壘有人時敲安，送回太空人的超前分，柯瑞亞（Carlos Correa）的二壘打、塔克（Kyle Tucker）的兩分砲，各再挹注2分，太空人以5分大局帶走勝利。

白襪教頭拉魯薩（Tony La Russa）表示，「我認為我們打得夠好了，但他們更好，他們真的是一支很優秀的球隊。」貝克被問到，是否意外太空人打得如此出色，他回應：「如果沒打好，我會比較意外。」

信賴子弟兵的打擊能力，7局在得點圈的機會不下戰術，貝克說：「人們總是好奇，為什麼我們不觸擊、不強迫取分，我也信賴這些戰術，但那也同時讓對手保有在比賽中緊咬的機會。」他表示，太空人是能創造大局的球隊，「這就是這支球隊，大部分攻勢總是在轉瞬之間發生。」

太空人2勝在手，接下來將前往芝加哥尋求直落三終結系列賽，貝克喊話要帶著0：0的心態前去踢館；柯瑞亞也聽見了教頭的喊話，「他是個睿智的人，他說的都是對的，那是我們應該抱持的心態，我們還需要1勝，現在還必須專注把任務搞定。」

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