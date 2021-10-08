MLB／第二戰先發也可以後援 紅襪塞爾：沒必要省投手

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
紅襪隊塞爾。 美聯社
紅襪隊塞爾。 美聯社

紅襪隊今天在美聯分區系列賽首戰以0：5輸給光芒隊，明天第二場寄望王牌投手塞爾（Chris Sale）能夠力挽狂瀾，塞爾不僅要先發，也做好後援出賽的心理準備，「季後賽沒必要省投手」。

紅襪隊在今天賽前公布由塞爾扛起第二戰先發，季後賽投過7場，包括2018年幫助紅襪隊拿下世界大賽冠軍；光芒隊則推出菜鳥投手巴茲（Shane Baz），巴茲不僅沒投過季後賽，在大聯盟也僅有3場先發經驗。

有趣的是，塞爾在季後賽7場出賽只有4次是先發，對於切換角色頗有心得，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）也不排除在這個系列賽讓塞爾在牛棚待命。

「沒問題。」塞爾本人也不反對，「在季後賽經驗還是很重要，沒必要為了節省投手，最後只能回家看別人比賽，這時候就是把一切都拿出來，當作沒有明天，只要給我球，我就會投到你叫我退場為止。」

先吞1敗的紅襪隊明天要在客場想辦法先扳回局面，柯拉今天賽後表示：「我們有塞爾在，他已經準備好了，牛棚也沒問題，我想我們沒問題。」

紅襪隊今天先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）雖然僅投了1.2局、失2分退場，好在中繼的皮維塔（Nick Pivetta）撐了4.2局，避免增加牛棚負擔。

紅襪 牛棚

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