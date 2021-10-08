MLB／阿羅薩雷納10月超神 光芒教頭：他早就想盜本壘

光芒隊菜鳥阿羅薩雷納（Randy Arozarena）再次在季後賽綻放光芒，演出史上首次的開轟外加盜本壘，幫助球隊在美聯分區系列賽首戰以5：0擊敗紅襪隊。

今年光芒隊在10月的季後賽首戰，阿羅薩雷納先在5局下從紅襪隊投手皮維塔（Nick Pivetta）手中敲出陽春砲，將比數拉開到4：0，7局下面對剛上場的左投泰勒（Josh Taylor），更大膽發動盜本壘成功。

阿羅薩雷納表示：「我注意到投手有點沒有太注意我，所以我能夠離壘夠遠，而且跑下這個壘包，這是我第一次盜本壘。」

不過盜壘的想法已經醞釀很久，總教練凱許透露，阿羅薩雷納一直纏著自己，「他大概整季都要我開綠燈，我們終於答應了。」

光芒隊去年在世界大賽曾嘗試盜本壘，不過馬格特（Manuel Margot）的企圖被道奇隊投手克蕭（Clayton Kershaw）抓到，阿羅薩雷納也親眼看過此景。

阿羅薩雷納去年例行賽出賽23場，敲出7發全壘打，以新人來說表現不俗，沒想到季後賽還可再進化，2020年跟著光芒隊打進世界大賽，一路上共20場比賽，敲出10發全壘打。

連續兩年都在季後賽有「超神」表現，阿羅薩雷納說：「我只是更專心了一點，而幸運的是剛好在10月發生，這也代表離世界大賽更近一點。」

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