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MLB／阿羅薩雷納開轟又盜本壘 光芒攻守輾壓紅襪奪首勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
阿羅薩雷納在第七局盜本壘成功！ 路透社
阿羅薩雷納在第七局盜本壘成功！ 路透社

大聯盟季後賽美聯分區系列賽首戰，光芒隊盡展長才，有最穩牛棚壓陣、有盜本壘、有兩發全壘打，以5：0拿下勝利，給剛過外卡戰的紅襪隊下馬威。

光芒隊1局下就靠著安打串連攻下2分，後續兩發全壘打更擴大優勢，克魯茲（Nelson Cruz）在3局下敲出一發打中屋頂的陽春砲，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在5局下也補上一發陽春砲。

阿羅薩雷納成為史上第一位在季後賽單場開轟又盜本壘成功的球員。 美聯社
阿羅薩雷納成為史上第一位在季後賽單場開轟又盜本壘成功的球員。 美聯社

克魯茲面對投手皮維塔（Nick Pivetta），將一顆滑球轟上半天高，打中光芒球場屋頂C環的維修走道（俗稱貓道），根據純品康納室內球場的場地規則判為全壘打。

根據「Stats」計算，若沒有屋頂攔阻，克魯茲敲出的這顆飛球距離406呎，在其他球場也都會是全壘打；41歲的克魯茲成為史上在季後賽開轟第二老的球員，紀錄是2002年法蘭柯（Julio Franco）以43歲之齡開轟。

這發全壘打也是克魯茲生涯第18發季後賽全壘打，並列史上第六，隊友阿羅薩雷納進度更快，第二次打季後賽就已累積11轟，這僅是他第26場季後賽。

41歲的克魯茲成為史上在季後賽開轟第二老的球員。 美聯社
41歲的克魯茲成為史上在季後賽開轟第二老的球員。 美聯社

7局下阿羅薩雷納更大膽，保送上壘後靠隊友二壘打上三壘，抓準左投泰勒（Josh Taylor）還在準備投球時，發動盜本壘成功，成為史上第一位在季後賽單場開轟又盜本壘成功的球員。

光芒隊去年在世界大賽外野手馬格特（Manuel Margot）嘗試盜本壘失敗，而大聯盟上一次在季後賽盜本壘成功的是2016年小熊隊的貝茲（Javier Baez）。

光芒隊菜鳥麥克納漢（Shane McClanahan）也在生涯首次的季後賽先發，繳出5局無失分好投，與查構思（J.T. Chargois）、羅伯森（David Robertson）、費耶雷森（J.P.Feyereisen）聯手投出完封。

光芒隊在例行賽成為美聯唯一百勝球隊，牛棚穩定性是一大後盾，後援投手群防禦率3.24是美聯最低，拿下58勝、吃下703局則是全大聯盟最多。

光芒 克魯茲

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