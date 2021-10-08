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MLB／權威刊物《棒球文摘》評年度最佳球員 大谷翔平獲選

中央社 / 紐約7日綜合外電報導
大谷翔平被美國權威棒球刊物「棒球文摘」（Baseball Digest）選為大聯盟年度最佳球員。 美聯社
大谷翔平被美國權威棒球刊物「棒球文摘」（Baseball Digest）選為大聯盟年度最佳球員。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使「二刀流」日籍好手大谷翔平，今天被美國權威棒球刊物「棒球文摘」（Baseball Digest）選為大聯盟年度最佳球員。

薛則（Max Scherzer）獲選為年度最佳投手，海德（Josh Hader）則是最佳後援投手。

這次有19名成員參與投票，這些評審包括棒球作家、主播、前球員、教練和球隊管理階層，而大谷翔平獲得16張第1名選票。

今年在打擊區的大谷翔平，轟出46支全壘打，排在全大聯盟第3，打進3位數的100分打點，攻擊指數0.965排在第5。他為球隊跑回103分，有26次盜壘成功，揮出並列大聯盟最多的8支三壘安打。

他是單季能有至少45支全壘打、25支二壘安打、25次盜壘成功、8支三壘安打成績的史上第一人。

而站上投手丘時，右投大谷翔平今年先發23場，投130又1/3局有156次三振、44個保送，戰績9勝2敗，防禦率3.18。

棒球史上從未有如此精彩的「二刀流」表現，即便傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）也比不上。

多倫多藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在票選中拿下兩張第1名選票，得分比大谷翔平少14分，排名第2。華盛頓國民外野手索托（Juan Soto）排名第3，堪薩斯皇家重砲捕手培瑞茲（Salvador Perez）獲得一張第1名選票，排名第4。

7月30日從國民轉到洛杉磯道奇的薛則，本季共投179又1/3局，送出236次三振，戰績15勝4敗，防禦率2.46，更可怕的是，他換穿道奇球衣後，先發11場的戰績是7勝0敗，防禦率僅1.98。

曾3度獲得塞揚獎（Cy Young Award）肯定的薛則，這次拿下8張第1名選票，擊敗密爾瓦基釀酒人王牌、2.43防禦率在大聯盟排名第1的柏恩斯（Corbin　Burnes）。柏恩斯則是在票選中，獲得4張第1名選票。

薛則2013年在底特律老虎時，也曾被棒球文摘選為年度最佳投手。

國家聯盟中區冠軍釀酒人陣中的海德，本季在35次救援機會中，拿下34次救援成功。本季例行賽，海德出賽60場，投58又2/3局，賞給對手102次三振，戰績4勝2敗34次救援成功，防禦率1.23。這名左投在球季最後21場出賽，完全沒有丟掉任何分數。

大谷翔平 大聯盟

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