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MLB／道奇、巨人史上首次季後賽交手 就是213勝史詩對決
道奇和紅雀在今天外卡生死賽打的最後一刻才見分曉，九局下靠著泰勒（Chris Taylor）逆天再見兩分砲當場粉碎紅雀球迷的心，道奇接下來要接受與同區宿敵巨人交手的考驗，令人意外的是歷史悠久的兩隊，卻是史上首次在季後賽正面對決。
道奇本季例行賽奪下106勝，這樣的百勝戰績幾乎優過於聯盟其他任一球隊，可惜區區一場勝差輸給同區的巨人，就足以讓他們淪落到還要參加外卡才有可能晉級的地步。
在今天打敗紅雀後，道奇將在後天前往舊金山應戰，這場對決不僅是兩隊在季後賽第一次碰面，還是大聯盟史上首度有兩支105勝以上的球隊正面對決，兩隊在例行賽一共拿下213勝，更是季後賽史上最多勝的對戰組合。
道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後談到這個百年難得一見的交手，「這就是棒球要的，它發生了。」
兩隊今年在例行賽一共交手19次，巨人取得10勝9敗的些微優勢，不過兩隊可說是不分軒輊。
對於這樣精彩的史詩對決竟然不是在國聯冠軍賽出現，許多球迷直呼可惜，也替兩隊要提早碰頭感到既興奮又惋惜。
MLB季後賽對戰表
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