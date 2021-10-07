MLB／大都會找「破咒總裁」失敗 雙方認同時機不對

大都會已經連續5年未嚐到季後賽的滋味，今年戰績77勝85敗甚至連5成都不到，原先大都會打算讓終結紅襪、小熊魔咒的「天才IT總管」艾普斯坦（Theo Epstein）擔任總管一職，但據消息指出，雙方談判破裂，並且都同意「這不是一個合適的機會。」

曾在28歲就成為紅襪總經理的艾普斯坦，是大聯盟史上最年輕總經理，當時帶領紅襪在2004年贏得隊史86年來首座冠軍。2011年他獲聘擔任小熊棒球事務部總裁，5年後小熊終結108年冠軍荒，如願奪下世界大賽冠軍，這也讓艾普斯坦成為大聯盟史上第四位在兩聯盟都帶領球隊奪冠的球隊總管。

據消息指出，艾普斯坦是大都會總管一職的不二人選，不僅因為他的資歷豐富，由於他目前不隸屬任何球隊，因此不需要照會其他隊。不過大都會老闆柯恩（Steve Cohen）和艾普斯坦會面結果不如預期，「他們進行了很好的交談，但雙方都認為這不是一個合適的機會。」

根據《紐約郵報》記者普瑪（Mike Puma）透露，目前大都會總管一職的候選人還包括運動家的副總裁比恩(Billy Beane)、釀酒人的總裁斯特恩斯 (David Stearns)以及道奇的副總裁伯恩斯（Josh Byrnes）。

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