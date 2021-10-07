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MLB／道奇晉級對宿敵 巨人前教頭先贏一筆紅酒賭注
道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）與前巨人隊教頭波奇（Bruce Bochy）在私下打賭，隨著巨人在國聯西區封王，也代表羅伯茲欠了一頓晚餐及一瓶紅酒，波奇說：「我會先餓三天再赴約。」
羅伯茲在今天國聯外卡戰賽前向媒體透露這個小賭注，下半季道奇與巨人在爭奪國西王座時，兩位教頭就以此作賭注，看誰能成為最後贏家，結果巨人多贏了1勝。
「我輸給波奇了。」羅伯茲說：「輸掉一頓晚餐，還有一瓶波爾多（葡萄酒知名產區），因為我們沒有拿下分區冠軍。」羅伯茲也表示，根據他對波奇的認識，這瓶紅酒可能所費不貲。
「別忘了晚餐！」波奇也透過簡訊回覆證實有此一事，「我會先餓個三天再赴約，而紅酒的價格會超過晚餐。」
羅伯茲球員時期曾在波奇麾下打球，在教士隊兩年後也一起到了巨人兩年，私下好交情不用多說，不過隨著道奇今天在外卡戰贏球，兩人要在後天開打的國聯分區系列賽正面對決。
道奇今年在例行賽拿下106勝，全聯盟只輸給巨人的107勝，卻還是要先經歷外卡驟死戰，被問到是否認為制度需修改時，羅伯茲表示，自己未特別研究，但在制度更動前，就是照著規則去比賽，「我沒有更好的解決辦法」。
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