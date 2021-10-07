MLB／原本「只想打一壘打」 泰勒敲出道奇外卡戰再見轟

今日國聯外卡戰1：1的平手僵局，最後被泰勒（Chris Taylor）的一發再見兩分砲打破，幫助道奇隊以3：1擊敗紅雀隊，在驟死戰中取得晉級門票，不過泰勒表示，自己原本只想要「打一支一壘安打」。

道奇隊先發投手薛則（Max Scherzer）4.1局失1分，加上紅雀隊韋恩萊特（Adam Wainwright）先發5.1局也只掉1分，雙方牛棚將平手狀況延續到9局下。

9局下道奇隊貝林格（Cody Bellinger）在2出局後保送上壘，隨後更進一步盜上二壘，站在打擊區的泰勒心想，隊友已經站上得點圈，「我只需要想辦法敲出一支一壘打就好，不要想太多。」

結果面對紅雀隊終結者雷耶斯（Alex Reyes）投出的一顆88哩滑球，泰勒將球轟出全壘打牆，一棒為比賽分出勝負，泰勒說：「他給了我一顆好打的滑球，我就把球送上空中。」

106勝的道奇隊闖過頭關，接下來要在後天對上107勝的巨人隊，從國聯分區系列賽5戰3勝制中勝出才有續拚衛冕，泰勒說：「這一定很有趣，兩支例行賽戰績最好的球隊要碰頭，我們纏鬥了一整年，我想會是一場激烈的系列賽。」

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