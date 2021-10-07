MLB／紅雀神奇被道奇摧毀 教頭鬱卒形容「全隊都受傷」

紅雀隊今天在國聯外卡驟死賽奮戰到最後一刻，9局下被泰勒（Chris Taylor）再見兩分砲擊沈，終場1：3落敗，宣告今年球季結束，紅雀官網形容：「神奇消失了！」

道奇球場今天湧進爆滿53193名觀眾，紅雀頂住龐大壓力，拚到最後關頭才輸球，泰勒轟出再見全壘打後，紅雀所有球員在場邊靜悄悄，和瘋狂慶祝的道奇形成強烈對比。

紅雀最近一次奪下世界大賽冠軍是2011年，接下來7次晉級季後賽未再封王，最接近的一次是2013年世界大賽2勝4敗不敵紅襪隊，今年季後賽只打1場就收工，全隊今天在道奇球場完全低氣壓。

紅雀9月拚出隊史最佳17連勝紀錄，球季賽最後22戰搶下19勝，也搭上季後賽列車，今天在道奇的地盤一直威脅這支球季賽106勝的勁旅，最後還是失望離場。

組雀王牌投手韋恩萊特（Adam Wainwright）今天先發5.1局失1分，一度讓紅雀保有贏球機會，季後賽平均防禦率2.83也是1995年起採用季後賽新制、增加外卡球隊後，歷年第8好的數字，還是只能眼睜睜看著球隊被淘汰。

壘上有人留下11次殘壘，紅雀無法攻下更多分數，最後輸在泰勒的致命一擊，總教練席爾特（Mike Shildt）說：「全隊都很受傷。」

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