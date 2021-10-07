MLB／授命扛首戰先發 林恩談教頭拉魯薩：再次相遇很特別

美聯分區賽白襪與太空人的對決，於台灣時間10月8日半夜4點將為大聯盟季後賽揭開序幕，根據白襪名人堂教頭拉魯薩（Tony La Russa）表示，第一戰將派出當家王牌林恩（Lance Lynn）掛帥先發。

白襪去年底透過交易網羅遊騎兵王牌投手林恩（Lance Lynn），加入白襪的第一年就給人留下深刻的印象，先是以1.99的防禦率拿下上半季美聯防禦率王，並且入選自2012年後首次的明星賽，他也是本季美聯塞揚熱門人選。

另外，林恩也是白襪先發投手中，最有經驗的一名，他生涯一共有26場季後賽經驗，2011年在紅雀奪冠，當時的總教練正是拉魯薩，綜合諸多理由，拉魯薩選擇把首戰先發的重責大任，交給林恩是再適合也不過。

林恩談到拉魯薩對他的意義，「遇到拉魯薩時我還只是個菜鳥，當時我在牛棚待命，所以，已經十年了，對我來說有這個機會和他在一起很特別。」

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