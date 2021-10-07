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MLB／巨人韋柏快5個月不知敗投 首戰對決道奇超級興奮

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
與道奇的百勝球隊對決，巨人首戰推出24歲右投韋柏（Logan Webb）先發，生涯首次季後賽登板面臨龐大壓力。 路透社
與道奇的百勝球隊對決，巨人首戰推出24歲右投韋柏（Logan Webb）先發，生涯首次季後賽登板面臨龐大壓力。 路透社

道奇隊今天在國聯外卡驟死賽以3：1淘汰紅雀隊，晉級後天開打的分區系列賽，對手正是同區世仇巨人隊；這兩支百勝球隊再度對決充滿高張力，巨人首戰推出24歲右投韋柏（Logan Webb）先發，生涯首次季後賽登板面臨龐大壓力。

巨人4日在球季賽最後一戰11：4擊敗教士隊，以107勝55敗奪下國聯西區冠軍，也讓106勝的道奇終止分區8連霸、掉到外卡，當時勝投就是韋柏。

這位大聯盟「三年級生」本季投出11勝3敗、防禦率3.03的佳績，成為巨人在分區封王的重要人物，今天也被總教練總凱普勒（ Gabe Kapler）賦予季後賽首戰對決道奇的重任。

巨人、道奇從未在分區系列賽碰面，巨人這次擁有主場優勢，今天外卡驟死賽還未打出結果前，凱普勒已宣布分區系列賽前兩戰將在主場登板的先發投手，分別由韋柏、球季賽14勝投手高斯曼（ Kevin Gausman）扛起重任。

韋柏從5月12日擊敗遊騎兵隊開始，最近20場先發不知敗投滋味（隊史第2長），不但投出10連勝，防禦率也只有2.40，他說：「能代表大聯盟最好的球隊，在季後賽首戰登板，我感到超級興奮。」

巨人 道奇 大聯盟

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