快訊

直播／第10輪BNT加開限8小時內預約！ 指揮中心下午2時記者會

基本工資連年調升無感？長期低薪才是勞工最深的痛

MLB／為何首戰派韋伯先發？ 巨人教頭：一個公平的決定

聯合新聞網 / 綜合報導
巨人公布國聯分區賽第一場將由韋柏（Logan Webb）掛帥先發。 美聯社
巨人公布國聯分區賽第一場將由韋柏（Logan Webb）掛帥先發。 美聯社

在還未得知自己第一輪對手將會是誰以前，巨人已率先公布國聯分區賽第一場將由韋柏（Logan Webb）掛帥先發，計畫讓王牌投手高斯曼（Kevin Gausman）第二場再出戰，藉此獲得更充分的休息。

對此，韋柏感到非常榮幸被安排在第一場出戰，「能夠為聯盟中最好的球隊首先出戰真的是太酷了，我為此感到非常興奮。我感到更加自信，因為我們在主場迎戰對手，而且我們的球迷太棒了。」

總教練凱普勒（Gabe Kapler）相信這是一個對兩位投手都公平的決定，「過去一個月、兩個月、三個月，在許多不同的層面上，都讓韋柏感到很興奮，我相信腎上腺素會對他的發揮起到很大的作用；另一方面，充分休息對高斯曼的快速指叉球以及耐力而言有很大的幫助。」

根據韋伯的說法，他和高斯曼都認為誰投第一戰都無所謂，無論誰出戰他們都有極大的信心可以拿下。

至於第三場哪位投手會先發，凱普勒表示這取決於巨人面臨的對手是誰，可能是左投伍德（Alex Wood）或是拿到13勝的德斯克拉法尼（Anthony DeSclafani）。而稍早已經確定巨人將在台灣時間10月9日迎戰道奇。

相關新聞

MLB／泰勒再見轟！道奇擊敗不死鳥、晉級國聯分區賽

兩名2000K以上級的強投先發，預示著今天的國聯外卡戰上演投手戰，最後道奇隊靠著泰勒（Chris Taylor）再見2分...

釀酒人三巨投準備封鎖勇士打線 晉級機會略勝一籌

由釀酒人隊與勇士對決的國聯分區系列賽，即將於本週六展開。這兩支投手陣容堅強的球隊是史上第一次在季後賽碰頭，同樣都是連續第四年打進季後賽，實力也相當接近，很有可能得打到第五戰才能分出勝負。 在戰績

MLB／教士季末大崩盤 最後還是炒了總教練丁格勒

大聯盟例行賽才剛結束不到三天，教士就先扔下第一顆震撼彈，球團決定開除去年才獲得國聯最佳教頭票選第二名的總教練丁格勒（Jayce Tingler）。 丁勒被解職的原因和球隊9月大崩盤脫不了關係，教士在

MLB／談延長合約前先示好 賈吉：終身洋基人

洋基隊結束今年季後賽之旅，接下來的大事就是與陣中球星賈吉（Aaron Judge）洽談延長合約，賈吉已經釋出意向，「我想...

MLB／77歲領軍對決72歲 拉魯薩、貝克整整「糾纏」50年

美聯分區系列賽明天開打，白襪隊將前往休士頓對決太空人隊，兩位資深教頭拉魯薩（Tony La Russa）、貝克（ Dus...

MLB／巨人韋柏快5個月不知敗投 首戰對決道奇超級興奮

道奇隊今天在國聯外卡驟死賽以3：1淘汰紅雀隊，晉級後天開打的分區系列賽，對手正是同區世仇巨人隊；這兩支百勝球隊再度對決充...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。