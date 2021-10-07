MLB／為何首戰派韋伯先發？ 巨人教頭：一個公平的決定

在還未得知自己第一輪對手將會是誰以前，巨人已率先公布國聯分區賽第一場將由韋柏（Logan Webb）掛帥先發，計畫讓王牌投手高斯曼（Kevin Gausman）第二場再出戰，藉此獲得更充分的休息。

對此，韋柏感到非常榮幸被安排在第一場出戰，「能夠為聯盟中最好的球隊首先出戰真的是太酷了，我為此感到非常興奮。我感到更加自信，因為我們在主場迎戰對手，而且我們的球迷太棒了。」

總教練凱普勒（Gabe Kapler）相信這是一個對兩位投手都公平的決定，「過去一個月、兩個月、三個月，在許多不同的層面上，都讓韋柏感到很興奮，我相信腎上腺素會對他的發揮起到很大的作用；另一方面，充分休息對高斯曼的快速指叉球以及耐力而言有很大的幫助。」

根據韋伯的說法，他和高斯曼都認為誰投第一戰都無所謂，無論誰出戰他們都有極大的信心可以拿下。

至於第三場哪位投手會先發，凱普勒表示這取決於巨人面臨的對手是誰，可能是左投伍德（Alex Wood）或是拿到13勝的德斯克拉法尼（Anthony DeSclafani）。而稍早已經確定巨人將在台灣時間10月9日迎戰道奇。

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