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MLB／77歲領軍對決72歲 拉魯薩、貝克整整「糾纏」50年

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
白襪與太空人首輪對決，兩隊超過70歲的資深教頭拉魯薩（左）、貝克（右）領軍對決成為焦點。 美聯社
白襪與太空人首輪對決，兩隊超過70歲的資深教頭拉魯薩（左）、貝克（右）領軍對決成為焦點。 美聯社

美聯分區系列賽明天開打，白襪隊將前往休士頓對決太空人隊，兩位資深教頭拉魯薩（Tony La Russa）、貝克（ Dusty Baker）領軍對決成為焦點；這兩位重量級總教練加起來149歲，太空人官網指出，很多球迷想都想不到，兩人竟會在季後賽碰面。

白襪、太空人都以分區冠軍身分晉級季後賽，拉魯薩4日剛過77歲生日，是大聯盟年紀最大的總教練，今年重返老東家執掌兵符，立刻率領白襪奪下分區冠軍，名人堂教頭傳奇生涯再添一筆輝煌紀錄。

拉魯薩2011年領軍紅雀隊奪下世界大賽冠軍後退休，今年重出江湖，也是領軍生涯第36季；現年72歲的貝克，2017年從國民隊卸下教頭身分後，去年接任太空人教頭，今年是生涯領軍第24季。

拉魯薩、貝克（曾任小熊、紅人隊教頭）過去在國聯中區就是經常見面的老對手，兩位領軍資歷加起來60年

的總教練竟在美聯季後賽對決，貝克笑說：「年初就覺得會發生了，我們都是好球隊。」

這兩位老教頭生涯領軍對決208場，剛好各贏104場；值得一提的是，兩人球員時期還在1971年當過隊友，當時都效力勇士隊，貝克1986年在運動家隊退休時，總教練正是拉魯薩，兩人「糾纏」至今50年。

貝克說：「很少名人堂得主能夠重返大聯盟戰場，大部分想回來的人都沒回來，我很享受領軍對抗拉魯薩的感覺。」

拉魯薩也強調，貝克不管擔任教頭還是球員，都讓人感到尊敬，希望這次對抗能打出高品質的比賽。

拉魯薩擁有3座世界大賽冠軍，（1989年運動家、2006和2011年紅雀），貝克曾在2002年帶領巨人隊奪下國聯冠軍，還在尋求生涯首座世界大賽冠軍。

世界大賽 白襪 運動家

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