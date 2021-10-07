MLB／教士季末大崩盤 最後還是炒了總教練丁格勒
大聯盟例行賽才剛結束不到三天，教士就先扔下第一顆震撼彈，球團決定開除去年才獲得國聯最佳教頭票選第二名的總教練丁格勒（Jayce Tingler）。
丁勒被解職的原因和球隊9月大崩盤脫不了關係，教士在9月9日時還以一場勝差位居外卡第二，但卻在最後準備衝刺的時刻，22場比賽輸了18場，最終以79勝83敗連五成勝率都不到的結局收尾。
教士棒球事務部總管裴勒（A.J. Preller）被問到為何做出這個決定，他坦言，「到頭來，我覺得球隊如果想走的更長遠，這就是一個必須做出的選擇。我認為我們球員天分極高，理當要是一支能打到至少10月的球隊。」
雖然丁勒將卸下總教頭一職，但他將會得到能夠繼續留在球團的機會。丁勒也在聲明中表示，「雖然我對我們賽季結束得太早感到非常失望，但我知道這支球隊的未來非常光明。」
教士季前被認為是奪冠熱門，但在季中卻飽受傷病困擾，國聯MVP領銜者小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）受肩傷所困8月初休賽了一段時間，整季只出賽130場；投手方面達比修有、史奈爾（Blake Snell）、派岱克（Chris Paddack）、拉梅（Dinelson Lamet）等要角也同樣遭遇傷病問題，甚至一度讓教士先發輪值快排不出來。
MLB季後賽對戰表
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