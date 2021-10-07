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MLB／沒季後賽打也要感受氣氛 國民強打索托現身道奇主場

聯合新聞網 / 綜合報導
國民強打少年索托現身道奇主場，為2名前隊友透納（Trea Turner）與薛則（Max Scherzer）加油。 美聯社
國民強打少年索托現身道奇主場，為2名前隊友透納（Trea Turner）與薛則（Max Scherzer）加油。 美聯社

雖然然國民本季無緣季後賽，但陣中球星索托（Juan Soto）還是嘗到了季後賽的滋味，不過這次是坐在道奇與紅雀外卡戰的觀眾席上，為2名前隊友透納（Trea Turner）與薛則（Max Scherzer）加油。

索托是本季國聯MVP熱門人選之一，可惜國民未能打進季後賽，他來到道奇主場感受氣氛，不過一身裝扮還是相當「國民」，身穿好友透納國民時期的球衣，並戴上國民2019冠軍戒，兒子則是穿薛則國民球衣，並與薛則妻子及國民打擊教練隆恩(Kevin Long)同行，一起為兩名前隊友加油，薛則妻子與大聯盟官網均在推特上po出照片。

主場的道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）受訪時表示非常歡迎索托來訪，直呼他非常熱愛棒球，即使球季結束還是來看比賽，完全沒有職業倦怠。

索托與透納、薛則自2018年起一起當了3年多隊友，也攜手打下一座世界大賽冠軍，直到本季國民因戰績不佳選擇重建，在交易大限前送走後兩人以換取更多潛力新秀。兩人立刻成為道奇下半季重要戰力，關鍵的外卡戰薛則為道奇扛下先發重任，透納則是擔任二壘手打第三棒。

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