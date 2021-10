MLB／沒季後賽打也要感受氣氛 國民強打索托現身道奇主場

雖然然國民本季無緣季後賽,但陣中球星索托(Juan Soto)還是嘗到了季後賽的滋味,不過這次是坐在道奇與紅雀外卡戰的觀眾席上,為2名前隊友透納(Trea Turner)與薛則(Max Scherzer)加油。

索托是本季國聯MVP熱門人選之一,可惜國民未能打進季後賽,他來到道奇主場感受氣氛,不過一身裝扮還是相當「國民」,身穿好友透納國民時期的球衣,並戴上國民2019冠軍戒,兒子則是穿薛則國民球衣,並與薛則妻子及國民打擊教練隆恩(Kevin Long)同行,一起為兩名前隊友加油,薛則妻子與大聯盟官網均在推特上po出照片。

Trea Turner’s wife Kristen posted this on Instagram. There you see Erica Scherzer, Juan Soto, Kevin Long, a World Series ring, and a couple Nats jerseys. What an incredible pic. pic.twitter.com/K6AuhLCSXn