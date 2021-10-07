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MLB／談延長合約前先示好 賈吉：終身洋基人
洋基隊結束今年季後賽之旅，接下來的大事就是與陣中球星賈吉（Aaron Judge）洽談延長合約，賈吉已經釋出意向，「我想當終身洋基人」。
賈吉在2013年以選秀第一指名之姿加入洋基隊，2016年升上大聯盟，隔年單季52轟的表現，讓他躍升一線球星地位，也成為洋基隊近年看板人物，但明年球季結束就將成為自由球員。
隨著洋基隊昨天在外卡戰以2：6敗給紅襪隊，代表季後談約即將啟動，賈吉表示：「我想當終身洋基人，剩下的職業生涯都想穿著條紋衣，為這個偉大的球團而戰，並把冠軍帶回這座城市。」
賈吉今年年初才與洋基隊簽下1年1017.5萬美元的合約，避免薪資仲裁，明年也還有一次薪資仲裁資格，洋基隊若要留人，簽下延長合約看來勢在必行。
賈吉今年打擊數據排名幾乎都是球隊頂尖，打擊率2成87，有89分得分、39轟、98分打點、75次保送，標準化攻擊指數（OPS＋）高達149。
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