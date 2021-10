MLB／偷《魷魚遊戲》的梗 ESPN笑洋基提早回家

大聯盟外卡生死戰昨今兩日如火如荼展開,洋基最終以2:6首先慘遭世仇紅襪淘汰,美國媒體也對南韓影集《魷魚遊戲》相當關注,ESPN就在推特上套用該影集的梗在官方推特帳號戲弄洋基重砲賈吉(Aaron Judge)。

賈吉昨天在外卡戰中4次打擊僅敲1安,在攻擊火力上對球隊沒有實質貢獻,洋基最終也不敵紅襪提前打包回家,季後賽之旅正式落幕。比賽結束沒多久,美媒《ESPN》就立刻在官方推特帳號寫道,「洋基的比賽(遊戲)結束了。紐約被淘汰了。」最後還用一支魷魚和一顆棒球的圖樣收尾。

從文字內容上就能發現,ESPN借用《魷魚遊戲》,暗示賈吉在遊戲中慘遭出局,另外此文的配圖更加有創意,照片賈吉被P上《魷魚遊戲》裡參加者都會穿上的綠色運動服,上面還有他的背號「099」,彷彿賈吉也是《魷魚遊戲》其中一名參賽者。

不過似乎很多球迷沒有理解這個梗,有不少網友在底下留言,「這是什麼照片」、「只有我不懂這是什麼意思嗎?」,不過也有網友幽默回應,「洋基全隊都投贊成票,願意結束比賽(遊戲),提早回家。」

Game over for the Yankees.



New York has been eliminated 🦑⚾ pic.twitter.com/V6zdkIGrDd