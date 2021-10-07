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MLB／偷《魷魚遊戲》的梗 ESPN笑洋基提早回家
大聯盟外卡生死戰昨今兩日如火如荼展開，洋基最終以2:6首先慘遭世仇紅襪淘汰，美國媒體也對南韓影集《魷魚遊戲》相當關注，ESPN就在推特上套用該影集的梗在官方推特帳號戲弄洋基重砲賈吉（Aaron Judge）。
賈吉昨天在外卡戰中4次打擊僅敲1安，在攻擊火力上對球隊沒有實質貢獻，洋基最終也不敵紅襪提前打包回家，季後賽之旅正式落幕。比賽結束沒多久，美媒《ESPN》就立刻在官方推特帳號寫道，「洋基的比賽（遊戲）結束了。紐約被淘汰了。」最後還用一支魷魚和一顆棒球的圖樣收尾。
從文字內容上就能發現，ESPN借用《魷魚遊戲》，暗示賈吉在遊戲中慘遭出局，另外此文的配圖更加有創意，照片賈吉被P上《魷魚遊戲》裡參加者都會穿上的綠色運動服，上面還有他的背號「099」，彷彿賈吉也是《魷魚遊戲》其中一名參賽者。
不過似乎很多球迷沒有理解這個梗，有不少網友在底下留言，「這是什麼照片」、「只有我不懂這是什麼意思嗎?」，不過也有網友幽默回應，「洋基全隊都投贊成票，願意結束比賽（遊戲），提早回家。」
Game over for the Yankees.— ESPN (@espn) October 6, 2021
New York has been eliminated 🦑⚾ pic.twitter.com/V6zdkIGrDd
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