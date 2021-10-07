釀酒人三巨投準備封鎖勇士打線 晉級機會略勝一籌

由釀酒人隊與勇士對決的國聯分區系列賽，即將於本週六展開。這兩支投手陣容堅強的球隊是史上第一次在季後賽碰頭，同樣都是連續第四年打進季後賽，實力也相當接近，很有可能得打到第五戰才能分出勝負。

在戰績上，釀酒人隊是以95勝贏過勇士隊的88勝，他們從6月23日開始就一路穩居國聯中區龍頭寶座，領先第二名的勝差最多達14場，可說毫無懸念地封王。反觀勇士隊則是一路苦追，直到8月中才躍居國聯東區龍頭，且始終拉不開與費城人隊的差距，直到季賽倒數第四場才確定封王。

勇士直到例行賽快結束前才辛苦拿下分區第一，備戰季後賽的調整時間不像釀酒人那麼充裕。 美聯社

釀酒人隊今年最令人激賞的莫過於他們的輪值陣容，尤其柏恩斯(Corbin Burnes)、伍鐸夫(Brandon Woodruff)和培洛塔(Freddy Peralta)堪稱陣中的三巨投。柏恩斯是今年塞揚獎的大熱門，他的2.43防禦率、12.6三振率、6.88三振/保送比與7.5fWAR都是全聯盟第一。伍鐸夫今年也是王牌等級，防禦率2.56排名全聯盟第四，4.7fWAR值排名國聯第6，三振率也有10.6。培洛塔今年雖只投了144.1局，但同樣K功一流，三振率也有12.2，防禦率則是優異的2.81，勇士打線光要碰上這三位強投恐怕準備被K得滿頭包。如有需要，釀酒人的第四號先發可能會是勞爾(Eric Lauer)或豪瑟(Adrian Houser)，兩人的防禦率3.19和3.22都相當不錯，顯然深度相當足夠。今年釀酒人先發投手的團隊防禦率3.11和fWAR值19.3皆為全聯盟第2，僅次於道奇隊，屆時將令勇士打者相當頭痛。

勇士隊的先發輪值數據則與釀酒人有一段差距，防禦率3.84排名全聯盟第7，fWAR值12.3排在全聯盟第12位。但實際上他們的陣容並不差，寶刀未老的摩頓(Charlie Morton)將扛下首戰先發，他今年寫下14勝6敗、3.34的成績，4.6fWAR值僅次於伍鐸夫，排名國聯7，其優異的季後賽表現與經驗無疑是勇士隊最珍貴的資產。弗瑞德(Max Fried)今年的表現也不遑多讓，繳出14勝7敗，3.04防禦率的成績，fWAR值3.8可排在全聯盟第18。新秀安德森(Ian Anderson)今年3.58的防禦率較為普通，但能否重演去年季後賽的大驚奇仍令人相當期待。如有需要，勇士隊的第四號先發可能會是另一名新秀伊諾亞(Huascar Ynoa)，今年防禦率4.05的他是較為不穩定的因素。整體而言，釀酒人隊的輪值還是略勝一籌。

勇士前三場先發將由摩頓、弗瑞德、安德森(左至由)主投，雖然實力也很不錯，但壓制力比不上釀酒人三巨投，想要贏球需要隊友更多火力支援。 美聯社

牛棚方面，兩隊可說勢均力敵。勇士隊的牛棚團隊防禦率3.97和fWAR值3.6分別排在全聯盟第10與第13，釀酒人隊則是防禦率4.02、fWAR值3.2，排在第14與第15，皆算是中段班水準。勇士終結者史密斯(Will Smith)今年的表現並不算太出色，雖有37次救援成功，但防禦率3.44較為偏高。其他的牛棚要角還有傑克森(Luke Jackson)、馬澤克(Tyler Matzek)與明特(A.J. Minter)，經驗豐富的先發投手史邁利(Drew Smyly)也有可能會在牛棚待命。

釀酒人隊陣中雖有聯盟數一數二的終結者海德(Josh Hader)坐鎮，但另一位強力後援威廉斯(Devin Williams)已確定因傷與季後賽無緣，是一大隱憂。就看巴克斯柏格(Brad Boxberger)、蘇特(Brent Suter)與史崔克蘭(Hunter Strickland)能否撐起場面。

釀酒人後援投手海德無疑是聯盟中最頂尖的終結者，本季他有34次救援成功、防禦率1.23、 被打擊率.127，整季只有一場救援失敗。 美聯社

打擊方面，兩隊的火力都不算特別猛，但由於釀酒人太為貧弱，所以勇士隊還是佔有優勢。勇士團隊的OPS+為略低於聯盟平均的97，排在全聯盟第15位，但這支球隊倒是頗會轟的，共敲出全聯盟第3的239支全壘打。較為可惜的是巨星等級的阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)因傷整季報銷，重砲歐蘇納(Marcell Ozuna)也因為家暴案不會出現在季後賽。儘管勇士季中一連補進了索勒(Jorge Soler)、彼德森(Joc Pederson)、杜沃(Adam Duvall)與羅沙里歐(Eddie Rosario)等打者，陣中也還有去年MVP弗里曼(Freddie Freeman)、明星二壘手奧比斯(Ozzie Albies)與今年大爆發的萊里(Austin Riley)，但整體而言還是較去年的打線遜色不少。

勇士強打弗里曼在季後賽打擊一直很低迷，好不容易在去年的國聯冠軍戰打出.360打擊率，有2支全壘打和6分打點，今年首輪對上釀酒人的強投陣容更需要他的關鍵一擊。 美聯社

釀酒人隊的打線則是沒什麼亮點，其團隊91的OPS+排在全聯盟後段班的第23名。身價最高的前MVP葉力奇(Christian Yelich)依舊深陷低潮，今年的焦點將會放在季中交易過來的游擊手阿德梅斯(Willy Adames)身上，他今年有25轟，fWAR值4.1為全隊最高，但其實也僅排在全聯盟第40。外野手賈西亞(Avisail Garcia)則以29轟排在全隊第一，三壘手烏力亞斯(Luis Urias)也有23轟的實力。釀酒人雖然打線不起眼，但守備功力倒是一流，他們在Fangraphs的防守數據以81.2高居全聯盟第一，算是彌補打線的不足。勇士隊則在這數據上排名第10。

葉力奇是2018年國聯MVP，2019年則是國聯MVP第二名，想不到本季只打出.248打擊率和9支全壘打，如果他在季後賽能有一些起色，對釀酒人將會是很大得驚喜。 美聯社

綜上分析，釀酒人隊的先發投手在三巨投領軍下佔有相當大的優勢，在牛棚陣容差距不大的情況下，釀酒人的投手陣容可說勝過勇士隊一小截。勇士則是在打線上取勝，但在少了阿庫尼亞的情況下光環衰退不少。整體而言兩隊整體戰力算旗鼓相當，但釀酒人隊依舊小勝勇士，最終有可能是釀酒人隊在先發投手壓制勇士打線的情況下，以3勝2敗晉級國聯冠軍戰。

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