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MLB／遭紅襪砲轟難堪結束球季 柯爾：難受到想吐

聯合新聞網 / 綜合報導
以難堪方式結束球季，柯爾直言這是全世界最糟的感覺。 美聯社
以難堪方式結束球季，柯爾直言這是全世界最糟的感覺。 美聯社

史上首次的外卡戰「基襪對決」，紅襪今天花不到三局就把洋基王牌柯爾轟退場，讓他吞下生涯最難堪的敗仗，洋基也就此淘汰結束球季，賽後他表示「這是世界上最糟的感覺」。

柯爾第三局沒抓到任何出局數就退場，帳面上僅投2.0局，追平個人生涯先發最短局數，在這一戰定生死的比賽，被敲出兩發全壘打，丟掉3分。他在首局就被砲轟，讓洋基一開賽就備感壓力，最終也無力追上，以2：6輸給世仇紅襪。

談到被紅襪2轟狙擊，柯爾說：「我犯了不少錯，尤其對波賈茲(Xander Bogaerts)最為明顯，對決史瓦伯(Kyle Schwarber)也是。」

賽後柯爾難掩失望，直接表明「我難受到想吐」，他進一步說：「這是世界上最糟的感覺，對其他29隊來說，只要提早放假回家就是如此。」

事實上柯爾本季成績16勝8負、防禦率3.23相當出色，甚至是美聯塞揚熱門人選，但季末因確診新冠肺炎，又遭受大腿筋傷勢困擾，最後一個月已有表現不佳趨勢，最終以難堪的方式結束球季，外界推估可能多少有受影響，不過他不因此卸責，「每到季末就是會遇到各種難題，我們能做的就是想辦法克服，其他隊處境也相同，今晚我就只是沒投出想要的表現。」

柯爾 洋基 紅襪

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