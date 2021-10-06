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MLB／洋基結束球季 教頭布恩續約問題浮上檯面

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基球季結束，合約到期的教頭布恩表示尚未與高層談論續約，但樂於繼續執教洋基。 法新社
洋基球季結束，合約到期的教頭布恩表示尚未與高層談論續約，但樂於繼續執教洋基。 法新社

洋基在今天在外卡驟死戰不敵紅襪，代表今年球季正式結束，合約到期的教頭布恩(Aaron Boone)去留問題也浮上檯面，賽後他表示尚未與高層談論續約，但樂於繼續執教洋基。

總計布恩執掌洋基四季，完成過2個百勝球季，且每一年都打進季後賽，但未能達成率領洋基奪冠的終極目標，甚至連世界大賽都未能參與，前一次已是2009年，寫下洋基隊史第三長的世界大賽乾旱期。不過他仍是史上第二位首次執教就能4年打進季後賽的教頭；同時扣除去年縮水球季，162場例行賽平均可拿下98勝，4年累計勝率高達6成01，在隊史僅次於托瑞(Joe Torre)的6成05。

對於續約問題，布恩賽後表示：「我還未與任何人談論過，所以就等著看吧，但我喜歡這裡，也喜歡和這群球員一起奮戰」。至於是否期待繼續執洋基，他則維持相同態度回應，「我熱愛這份工作，也感受到整個球團、總裁與總管的充分支持，無論最終結果如何，我都會坦然以對，也能抬頭挺胸面對未來。」

儘管洋基在外卡戰表現不盡人意，布恩仍為子弟兵緩頰，「他們真的筋疲力盡了」，雖然以這種方式結束球季讓人心碎，但感謝球員這幾年完成的成就，尤其過去兩個月一起克服高強度比賽，才有機會在季後賽亮相。

然而布恩也直言，美聯各隊與洋基的差距已縮小，對手不再是只有過去幾年強盛的紅襪與太空人，「看看我們的分區，光芒已成為一頭野獸，藍鳥也展現競爭力，美聯中區與西區球隊也越來越好」，洋基必須在休季期為明年做好準備，才能維持競爭力。

洋基 世界大賽

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