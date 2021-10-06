MLB／道奇鮑爾打破沉默 宣告將在YT頻道「大爆料」

據《USA TODAY》報導，6月底時遭指控性暴力的道奇隊強投包爾（Trevor Bauer）近3個月來首度打破沉默，在他的YouTube頻道上發布影片，並預告將在季後賽期間「大爆料」。

在這段37秒的影片中，包爾表示自己將在季後賽期間「大爆料」，要讓他的YouTube頻道39萬名贊助者粉絲有好戲可看。此外，他也提到8月份時，一名法官撤銷了對他的限制令，認為法官已還他清白，指控「不攻自破」。

現年30歲的包爾去年奪得塞揚獎，休賽季期間他與道奇簽下了一份為期3年、價值1.02億美元（約新台幣28億4965萬元）的自由球員合約。

包爾的停職處分已延長至今年季後賽結束，而大聯盟正在調查對他的指控是否屬實。當地警方也已將案件相關訊息轉交給洛杉磯地方法院檢察官辦公室，檢方目前為止尚未對包爾提起訴訟。