MLB／大肆補強仍戰績不佳 大都會想網羅「破咒總管」

本季陣容大補強的大都會僅繳出77勝85敗戰績，已連續5年無緣季後賽，再度令球團、球迷失望。根據《紐約郵報》記者普瑪（Mike Puma）消息指出，球團預計將找來打破大聯盟兩大魔咒的前小熊隊「天才IT總管」艾普斯坦（Theo Epstein）面試總管一職。

大都會本季大肆補強，不僅與明星游擊手林多（Francisco Lindor）簽下10年3.41億美元合約，季中還找來貝茲（Javier Baez）組成黃金二游組合，但球隊勝率仍不到5成，大都會球團賽季結束後火速開除總教練羅哈斯（Luis Rojas），如今也傳出要尋找新總管。

現年47歲的艾普斯坦曾於2004年幫助紅襪奪冠，打破長達86年的「貝比魯斯魔咒」，之後轉往小熊又成功終結「山羊魔咒」，睽違108年再度封王，3度打造世界大賽冠軍隊伍。去年他閃電請辭小熊隊總管職務後，接下大聯盟球場事務顧問職位，如今將有機會再度掌權。

除了艾普斯坦外，大都會也對運動家隊總管運動家比恩（Billy Beane）、釀酒人隊史騰（David Stearns）感興趣，但去年他們就曾遭釀酒人打槍，尋找總管之路困難重重。