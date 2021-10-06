MLB／光芒季後賽前兩戰先發出爐 兩菜鳥擔綱迎戰紅襪

美聯戰績龍頭的光芒季後賽首輪將出戰今天驟死賽獲勝的紅襪，而光芒隊教頭凱許（Kevin Cash）也透露了前兩戰的先發投手、與第三戰的可能人選，共同點都是「菜鳥」。

凱許今天透露，光芒首戰先發預計將會是菜鳥左投麥克納漢（Shane McClanahan），第二戰先發為僅有3場大聯盟先發經驗的巴茲（Shane Baz），而第三戰先發尚未確定，但凱許表示很有可能是拉斯穆森（Drew Rasmussen）。

據大聯盟報導指出，若扣掉拉斯穆森假先發的場次，麥克納漢、巴茲和拉斯穆森3人合計僅有36場大聯盟先發經驗。而且麥克納漢和巴茲本季才初登大聯盟，拉斯穆森去年在釀酒人出賽12場都是後援，也就是說，在今年賽季以前，3人在大聯盟都沒有先發經驗。

光芒隊大物新秀巴茲。 路透社

大聯盟記者朗斯(Sarah Langs)也報導，麥克納漢與巴茲將成為大聯盟史上第二對在季後賽前兩戰先發的菜鳥組合，上一對是2012年在美聯分區系列賽先發的運動家帕克（Jarrod Parker）與米隆（Tommy Milone）。

麥克納漢是今年光芒相當倚重的先發投手之一，他本季先發出賽25場拿下10勝6敗，防禦率3.43，並送出141次三振、37次保送。巴茲則在今年代表美國征戰奧運，直到9月20日才迎來生涯初登板，目前為止共累積3場先發，拿下2勝0敗，防禦率2.03、WHIP值僅0.68。