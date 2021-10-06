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MLB／紅襪3局轟下柯爾 外卡驟死戰擊敗洋基晉級下一輪

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MLB／預告生涯最佳卻變最差 柯爾投不滿3局就丟3分退場

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基王牌柯爾在外卡驟死戰投不滿3局就挨兩轟丟3分退場。 路透社
洋基王牌柯爾在外卡驟死戰投不滿3局就挨兩轟丟3分退場。 路透社

大聯盟季後賽由基襪外卡驟死戰打頭陣，賽前放話要繳出最佳投球表現的洋基王牌柯爾，卻投不滿3局就挨兩轟丟3分退場，反而寫下生涯最難堪一役。

賽前雖有紅襪主砲馬丁尼茲(J.D. Martinez)因傷缺陣的利多，但洋基王牌柯爾第一局就丟分，被紅襪波賈茲(（Xander Bogaerts）兩分彈狙擊，安然度過第二局後，第三局又遭史瓦伯（Kyle Schwarber）敲出陽春彈，接著又被赫南德茲(Kiké Hernández)敲安與對狄佛斯(Rafael Devers)投出保送，在季後賽寧願早換不能晚換的調度下，不能再丟分的洋基決定換投，柯爾黯然退場。

柯爾第3局沒投完留下2人在壘後退場，只抓了6個出局數，帳面上留下2.0局丟3分，被打4安包含2轟，送出3K與2次保送，總計50球只有30個好球，且比賽中好壞球非常明顯，控球極不理想， 也是洋基提前換投原因。

領有投手最高年薪3240萬美元，柯爾在外卡驟死戰卻只抓了6個出局數，推特上言論炸鍋，認為他投不了大比賽，就是個「水貨」；美媒記者史瓦茲(Jason Schwartz)則指出柯爾此戰表現並不讓人意外，因為自從大聯盟嚴禁投手使用外部物質後，柯爾投了91.2局、防禦率高達4.12，他早已不是我們知道的那位王牌投手。

值得一提的是史瓦伯來到季後賽後堪稱柯爾殺手，2015年在小熊時就曾在外卡戰對當年是海盜王牌的柯爾開轟，如今改穿紅襪戰袍再次複製貼上砲轟改當洋基王牌的柯爾。

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