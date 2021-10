MLB／預告生涯最佳卻變最差 柯爾投不滿3局就丟3分退場

大聯盟季後賽由基襪外卡驟死戰打頭陣,賽前放話要繳出最佳投球表現的洋基王牌柯爾,卻投不滿3局就挨兩轟丟3分退場,反而寫下生涯最難堪一役。

賽前雖有紅襪主砲馬丁尼茲(J.D. Martinez)因傷缺陣的利多,但洋基王牌柯爾第一局就丟分,被紅襪波賈茲((Xander Bogaerts)兩分彈狙擊,安然度過第二局後,第三局又遭史瓦伯(Kyle Schwarber)敲出陽春彈,接著又被赫南德茲(Kiké Hernández)敲安與對狄佛斯(Rafael Devers)投出保送,在季後賽寧願早換不能晚換的調度下,不能再丟分的洋基決定換投,柯爾黯然退場。

柯爾第3局沒投完留下2人在壘後退場,只抓了6個出局數,帳面上留下2.0局丟3分,被打4安包含2轟,送出3K與2次保送,總計50球只有30個好球,且比賽中好壞球非常明顯,控球極不理想, 也是洋基提前換投原因。

領有投手最高年薪3240萬美元,柯爾在外卡驟死戰卻只抓了6個出局數,推特上言論炸鍋,認為他投不了大比賽,就是個「水貨」;美媒記者史瓦茲(Jason Schwartz)則指出柯爾此戰表現並不讓人意外,因為自從大聯盟嚴禁投手使用外部物質後,柯爾投了91.2局、防禦率高達4.12,他早已不是我們知道的那位王牌投手。

Gerrit Cole has a 4.12 ERA over 91.2 innings since the sticky stuff crackdown. This game isn’t a surprise: He has not been that good since pitchers had to stop cheating.

值得一提的是史瓦伯來到季後賽後堪稱柯爾殺手,2015年在小熊時就曾在外卡戰對當年是海盜王牌的柯爾開轟,如今改穿紅襪戰袍再次複製貼上砲轟改當洋基王牌的柯爾。

2015: Kyle Schwarber hits a home run in the 3rd inning of the Wild Card Game off of Gerrit Cole to give his team a 3-0 lead



2021: Kyle Schwarber hits a home run in the 3rd inning of the Wild Card Game off of Gerrit Cole to give his team a 3-0 lead pic.twitter.com/Md1Lz9aojJ