MLB／道奇王牌克蕭傷勢免動刀 但季後賽應該無望了
道奇隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）日前先發登板時因左前臂不適提前退場，教頭羅伯茲（Dave Roberts）今天表示，克蕭雖然不需要動刀，但會缺席今年的季後賽。此外，另一支打進季後賽的國聯隊伍釀酒人也傷了牛棚大將威廉斯（Devin Williams），季後賽回歸有難度。
克蕭在10月2日先發只投1.2局就退場，據《Los Angeles Times》記者卡斯蒂洛（Jorge Castillo）指出，羅伯斯透露克蕭的手臂經檢查後沒有韌帶損傷，因此不需要動刀，但季後賽應該是無法回歸了。不過雖然折損王牌，羅伯茲透露另一好消息，例行賽最後一場傷退的球隊主砲孟西（Max Muncy）左手肘的傷勢不需要開刀，而且有機會在季後賽歸隊。
此外，日前因喝醉酒情緒失控、用右手捶牆導致骨折的釀酒人牛棚大將威廉斯，球團今日宣布他手術成功，但短時間內還不能投球，除非釀酒人打進世界大賽，他才有機會登板。
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