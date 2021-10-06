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MLB／大谷翔平熱！影片搜尋榜第一 球衣銷售榜第九
天使隊好手大谷翔平在球場上以投打「二刀流」不斷刷新紀錄，在場外也掀起球迷關注熱潮，成為今年大聯盟影片最多人搜尋的球星，而球衣銷售量則排名本季第九。
大聯盟官方公關推特指出，大谷翔平是今年「MLB Film Room」最多人搜尋的球員，無論是在美國國內榜或世界榜都稱霸，「MLB Film Room」提供一共約650萬支球員、比賽精華影片，供球迷觀看。
在大谷翔平帶動下，加上今年藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）等年輕球員也有好表現，「MLB Film Room」也創下總觀看時數105億分鐘的驚人紀錄。
「MLB Film Room」過去最高觀看時間紀錄是2019年的73億8000萬分鐘，成長了39％，這也是該網站自2019年啟用以來首次破100億分鐘。
另外，大谷翔平也在球衣銷售榜中衝上第九名，根據「日刊體育」報導，大谷翔平上次進入「Top 10」是2018年的第八名，也是第一位日本球員兩度進入球衣銷售前十名。
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